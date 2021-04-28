新北市王姓男子與蔡姓女子結婚15年，蔡女長期無業待在家中，王男一再勸說妻子外出工作卻屢遭回絕，直到他去年2月從新加坡出差返國，妻子不僅未幫他準備自主管理期間的飲食，還每天外出，對他不聞不問，王男心死向新北地院訴請離婚，法官認為雙方難以維繫婚姻，判准離婚。

王男向法院指控，婚後不久妻子就出現憂鬱症狀，卻不積極就醫治療、外出就業，常常賦閒在家，自己每年都會給妻子50萬元家用費，但妻子在家根本不打掃、垃圾亂丟，且時常以天氣太熱、購買食材和清理碗盤太麻煩等理由拒絕下廚，購買外食時也不會幫自己多買一份，將家用費挪用己用。

王男表示，去年2月從新加坡出差返國，歷經14日的自主健康管理，但妻子不僅沒有詢問是否要幫忙準備三餐，反而與友人外出2日，返家後甚至天天出門，棄自己於不顧，令他心死。不過，蔡女反駁，強調婚後一直在準備考公職，也積極參加職業輔導課程，丈夫年薪200萬元，每年雖給自己50萬元家用，但每年的紅包支出就超出7萬，扣除2人外出旅遊、家庭食衣住行開銷，根本剩沒多少。

蔡女表示，丈夫回國後態度大變，且生活作息改變，自己不知如何準備餐點或購買食材，也許是不小心忽略，但不是刻意不幫丈夫準備三餐，丈夫事後搬回婆婆家居住後，彼此聯絡不上才會產生誤會，雖然有意解決婚姻問題卻遭丈夫拒絕。

王男母親出庭表示，兒子與媳婦不常互動，媳婦回婆家時不僅不會幫忙收拾碗盤，還坐在沙發上滑手機等回家，離開也不打招呼，兒子回家後也幾乎都是自己買便當吃，自己有向媳婦問過下廚一事，但她回答不會煮，而自己也有回「不會煮難道不用學嗎？」

法院認為，蔡女曾向婆婆抱怨丈夫外遇、指控婆婆與丈夫串通才會離家等行為，增加雙方關係對立，造成婚姻破綻實屬可責，且蔡女雖稱沒有幫丈夫準備三餐是疏忽，但王男控訴「夫妻已非共同生活」也有理，蔡女以自己生活安排為重，不重視王男感受，反而找藉口搪塞，顯見兩人已難維持婚姻，因此判准離婚。

(中時 )