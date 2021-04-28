大陸廣西玉林北流市一名年約25歲的男子，28日中午闖入新豐鎮健樂幼兒園，持刀襲擊師生，至少16名幼童及2名老師受傷送院，確切情況仍未公布，但目前已有傷者搶救無效死亡。截至周三深夜，當地警方仍未就事件通報，僅在回應媒體查詢時，指行兇者或患有精神問題。據當地知情網民披露，該男子疑不滿妻子離婚才行兇，死傷者中包括其孩子。

事發於28日下午2點多，據陸媒引述幼園老師及目擊者表示，事發時孩子都在午睡，該男子突然持刀闖入園內，「從2樓一路砍到1樓」；目擊者形容，男子故意砍向幼童的頭部及四肢，「刀刀致命」；2名老師發現後挺身制止，但身中多刀重傷；另有老師跑出大街求救，多名民眾聞訊持棍衝入園內，把男子重重包圍，最終男子被趕到現場的警員制伏並帶走。

從網傳現場畫面可見，園內四處血漬斑斑，多名幼童倒臥血泊中，有幼童的頭部被削去一片，亦有幼童滿身鮮血，坐在地上受驚大哭。救護車到場前，有市民以私家車把受傷孩子送院。至於行兇男子則被3名警員帶走，沿途遭民眾包圍辱罵。

事發後，警方遲遲未公布案件詳情，網上流傳多種說法。其中，有聲稱是行兇者工友的網民透露，該男子剛與妻子離婚，才闖進幼稚園先砍死自己孩子，其後隨機行兇。另有網傳消息指，至少3人當場死亡，6人送院搶救後不治。但官方未證實上述說法，大陸官媒則引述政府人員，指已有傷者送院搶救後不治。

當地衛健部門事後強調，將不惜一切代價，全力救治傷者，呼籲民眾捐血支援。數百名民眾聞訊後，自發在陵寧商業街、青少年活動中心等地排隊等候獻血。此外，玉林市中心血站亦向北流人民醫院調撥逾1萬毫升血液，以配合院方搶救重傷者。

(中時 )