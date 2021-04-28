台南市勞工局率先全國成立營造作業及局限空間作業二大安全聯盟，今天集結21個單位成立「營造作業安全聯盟」及18個單位成立「局限空間作業安全聯盟」，由市長黃偉哲授證職安輔導專家聘書，共同宣誓守護勞工安全健康，展現將台南打造為職安健康城市的決心。

今日是世界職業安全衛生日，兩大聯盟成立一開始便由與會者共同啟動鎖緊螺絲儀式，象徵鎖緊營造作業每個環節，同時也象徵營造作業安全聯盟每個成員將緊密合作守護職場安全，接續拉起局限空間安全繩儀式，象徵局限空間作業安全聯盟成員共同提升安全水準的目標。

台南市長黃偉哲表示，國際勞工組織（ILO）為推動全球預防職業災害及職業疾病，將每年的4月28日訂為「世界職業安全衛生日」，就是希望世界各國重視職業安全衛生與健康議題，提醒雇主保障勞工於工作中免於傷害與疾病的威脅。

他強調，台南市勞動力突破百萬人口，為有效提升台南市高風險之營造、局限空間作業安全，南市勞工局職安健康處率先全國，特於今日成立營造作業及局限空間作業二大「安全聯盟」，展現落實職場安全的決心，別具意義，期望大家栓緊螺絲，向上提升職場安全衛生，降低災害發生。

二大安全聯盟特邀集本市從事相關作業之政府機關、事業單位、相關工會、同業公會及民間團體為聯盟成員，透過橫向聯繫及減災作為的交流，發揮減災加乘效應，此外，也積極聘請產、學、研界計35位職安專家加入本府職安專案輔導團隊，以現場診斷方式協助事業單位改善職場環境。

勞動部職安署長鄒子廉舉前陣子發生的台鐵太魯閣號事故為例，提醒大家記取教訓，積極投入職場安全管理。他也提到，台南市在安衛家族及房屋修繕志工的績效全國第一，值得肯定，相信後續在大家的投入及努力下，將會有更好的成果，帶動臺南市職安整體提升。

勞工局長王鑫基表示，安全聯盟不會是「徒具形式」，未來將每半年召會1次，實際案例檢討交流，提升高風險作業職場安全，並且透過產、學、研界加入職安專案輔導團隊，以現場診斷方式，協助事業單位改善職場環境。

根據勞動部統計，營造業歷年來職災居高不下，同時台南市109年建築物開工建數為各縣市之冠，顯示營造業降災重要性。

(中時 )