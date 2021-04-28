味全龍洋投布里悍今日先發對上統一獅，這是他離台前最終戰，賽前龍隊對戰統一獅一勝難求，布里悍希望能有完美句點，不過對方派出布雷克也不是省油的燈，兩邊都相當具有壓制性，布里悍5局失1分後退場，無關勝敗，不過龍後援投手放火，最後以2比8輸球，吞下對戰8連敗，

布里悍堪稱是今年中職最強洋投，7場出賽拿下4勝1敗，自責分率低至0.45，只不過他的好表現也被韓職看到了，他的前東家英雄隊挖角他，布里悍與味全龍的合約只到4月底，今日對上統一獅為他在離台前最終戰。

布里悍前3局無失分，4局上半布里悍連被蘇智傑、林安可敲安，讓獅隊先馳得點，最後留下5局只被敲4安、失1分，另有7次三振寫下個人中職生涯單場新高，自責分率也只有0.60，布里悍退場時特地向觀眾揮手致意，球迷也不斷歡呼他的名字。

而獅隊洋投布雷克表現也相當出色，前5局無失分，直到6局下半味全龍才找到突破口，張祐銘擔任首名打者敲出二壘打，並靠隊友犧牲觸擊站上三壘，接著陳品捷敲安，將分數追平也助布里悍逃敗，吳東融高飛犧牲打以2比1領先。

不過味全龍的優勢沒維持多久，7上龍隊換投廖任磊，遭林岱安敲出2分砲，統一獅又以3比2逆轉戰局，8、9局統一獅持續進攻，8上郭阜林敲出2分打點安打，9上味全龍推出田澤純一也無法止血，統一獅連續安打再添3分，最後統一獅以8比2贏球，對戰味全龍8連勝，龍隊本季對獅隊尚未贏過，布雷克先發6局只失1分，拿下本季第5勝。

統一獅布雷克。（毛琬婷攝）

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