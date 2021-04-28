台北市松山分局中崙派出所日「黑衣人」闖入分局砸損電腦，監視器畫面卻被許姓前派出所長刪除，引發社會關注，重挫警方形象。內政部長徐國勇今晚表示，台灣是一個法治的國家，對於松山分局案件，他指示一定必須要依法辦理，也盼社會各界勿再妄做揣測。

徐國勇指出，昨天他已指示警政署從三部分進行，首先對於中崙所所長、副所長涉及刪除電腦紀錄等部分，可能涉及相關刑事責任，應移送地檢署偵辦。其次，有關肇事者涉及妨礙公務屬於非告訴乃論，一樣移送偵辦。

至於松山分局長在沒有充分掌握資訊下，就輕信部屬資訊開了兩次記者會，也沒有把疑點向媒體、大眾說明清楚，且對所轄所長等有督導不周責任，先予調職，後續將由督察系統繼續調查。

針對有立委認為，「嚴重傷害政府信譽，可依公務人員考績法規定記兩大過免職」部分，徐國勇亦已指示警政署先移送北檢調查後，再依具體事證查究行政責任。

徐國勇強調，本案發生至今，對警譽傷害重大，他要求必須儘速還原真相，該怎麼辦就怎麼辦，該負責的也要負責，勿枉勿縱。他也會和警察同仁一起深切反省，嚴肅面對本案凸顯的問題，為警政改革全力以赴。

(中時 )