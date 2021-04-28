台北市警松山分局長林志誠因黑衣人之亂下台，但更讓人無法接受的就是派出所長刪監視畫面疑似滅證行為。對此，台北市議員王世堅認為，若這96秒的影片內容，如市警局長陳嘉昌所言，是警方壓制黑衣人的畫面，大可公開以昭公信，但他質疑，為何有人甘冒毀損證據罪名刪除畫面，也不願公開，可能這個畫面非常恐怖。

王世堅28日在政論節目《平論無雙》中表示，陳嘉昌是好長官，但有一些他要斟酌，當初越說沒有的，現在卻越描越黑，因為警方已經說謊在先。王世堅更質疑，黑衣人身分為何沒有公布？現場怎麼沒有以現行犯將其逮捕，把他們法辦，是誰下令跟他們私了？如果有黑衣人進警察局毆打警官，事後可以寫悔過書就和解，天底下還有法律可言嗎？

王世堅忍不住直言，以後小市民遇到委屈，沒辦法去向警察報案了，是不是還要看黑衣人高興不高興？這樣的話松山分局和市警局大門乾脆關起來，因為這涉及到警察是執法人員和警察這個工作的威嚴，同時他也以中壢員警盤查女老師爭議為例指出，「原來警察現在社會裡不是除暴安良，是除良安暴」。

王世堅認為，如果這96秒的畫面，是如同陳局長所言，黑衣人有進入警局鬧事，被4名員警喝令壓制，那警察表現英勇，應該公布這些畫面以昭公信。但他覺得應該反向思考，這96秒的畫面，不管是自己毀掉，或受命毀掉也好，這些人在某天當真相被知道或畫面被恢復之後，是會被以毀損證據罪名法辦的，這個罪不輕，但他們寧願以毀損證據罪名被法辦，也不願意公布畫面，可見這個畫面之可怕，「我認為非常恐怖」。

王世堅質疑，會不會這個畫面可以證明某些警察、警官和這些黑衣人關係很好，所以看不起松山分局，可以如入無人之境，去裡面興師問罪？如果單純只是楊姓教官個人恩怨，警方後續處理不該這樣，任何人進入警察局就應該乖乖的，警察應該是被信任的，結果現在信任蕩然無存，若公權力和法律只是針對手無縛雞之力的小市民，那公義、正義和真理將不復存在。

(中時新聞網)