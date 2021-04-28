龔俊最喜歡劇中紅衣造型。（LiTV、龔俊工作室提供）

龔俊廚藝超好。（LiTV、龔俊工作室提供）

由龔俊與張哲瀚兩大男神攜手合作的古裝大戲《山河令》，橫掃各大收視與人氣榜單，並拿下豆瓣8.6分超高好評，儼然是春季最紅的爆款劇，該劇闡述鬼谷谷主溫客行（龔俊飾）和天窗首領周子舒（張哲瀚飾）相知相伴行走江湖，且彼此互信互助的情義故事，播出後粉絲全面淪陷，尤其龔俊飾演的溫客行，更是登上「新浪娛樂電視勢力榜」最火冠軍殊榮（計分以話題量、主創社會影響力、閱讀量、短視頻播放量加總，共計14,389,746,610），可見詮釋該角之成功！

龔俊日強接受LiTV線上影視專訪，當下得知原來自己在台灣也有大批粉絲，立刻興奮說：「真的嗎？非常開心大家喜歡，感謝各位支持！」談及《山河令》讓無數網友感動不已的一夜白頭這場戲，龔俊表示：「其實我也很心疼溫客行，知道很多入戲粉絲因此掉淚，謝謝你們喜愛這部劇，但我還是希望大家開開心心過每一天！」曾說自己是18線演員，拍到第12部劇才受到歡迎，因此龔俊總是警惕自己一步一腳印踏實築夢，這也相對反映在工作態度上，不管武打或較危險橋段，龔俊敬業力求親力親為，「我都不知拍了多少部了！說到武打這類拍攝，我非常感激武術老師與工作人員的指導與保護，再一次次溝通訓練下安全演出，呈現最好的畫面給大家！」

除了好演技，這次造型也讓粉絲喜愛，尤其駕馭紅衣更是魅力無限，「我最喜歡的也是紅衣造型，而且這套衣服是我最貴的一套，哈！」龔俊也憶起有場淋雨戲極為深刻，「《山河令》是目前我拍戲以來遇過最多台詞的一部劇，因為溫客行的話很多都是詩詞，背起來還挺考驗記憶力跟理解力，最困難的一段戲應該是雨中那段戲，淋雨同時要醞釀哭戲情緒，而且還有源源不絕大段台詞要說，極有挑戰度」。

龔俊私下率直樸實好個性擄獲粉絲的心，特別是在大家面前不藏拙地歌唱，還被封為「超完美音痴」代表，把自己的小缺點成了特色甚是可愛，拉進了與粉絲間距離。不過雖然唱歌功力欠佳，但龔俊廚藝不是蓋的，他說承襲龔爺爺指示，龔家下廚的都是男生，龔俊說：「是真的！我們家女生不用做飯，都是男生下廚，爺爺、爸爸都是這樣的！」他的拿手菜是藿香鯽魚，要做出整桌菜不是問題。

至於最想品嘗台灣哪道美食？龔俊說是牛肉麵。雖然是美食料理當家，但看起來身型相當纖瘦高挑，「我還真挺喜歡吃的，不過我會控制飲食，常健身且盡量少吃油膩食物，我之前上大學時挺胖的，有點嬰兒肥，但現在瘦下來了」。龔俊說。被問及最喜歡自己哪個部分？他表示：「手吧！但都喜歡！因為這是父母賜予的！」訪問過程裡，不難感覺龔俊與家人深厚的親情，尤其聊到爺爺，龔俊除了非常謝謝家人支持外，最敬重與感激的，就是爺爺給予的正能量，一直鼓勵他到現在。

(中時 )