新北市1名已婚的瓦斯行工人在前年透過臉書認識14歲少女小芳（化名），他以交往為條件，引導對方拍下裸露胸部的照片供他觀看；小芳的母親事後發現女兒神情有異，察看手機之下才發現男子惡行，決定提告；法院考量到男子月薪4萬，需供養一家5口，後來又以2萬元達成和解，判緩刑4年。可上訴。

判決書指出，該男子在2019年6月透過臉書社團認識14歲的少女小芳，同年的7月他就透過手機訊息對小芳說「你只會跟我那個嗎」、「你想跟我在一起嗎」及「妳去廁所拍胸部給我」等語，企圖以戀愛為幌子，讓對方誤以為2人已經交往，引導小芳拍下私密裸露照給他。

年幼的小芳果真信以為真，乖乖聽話地拍下4張裸露胸部的照片，並傳送給男子，事後她心裡覺得不妥，惶恐之下被母親發現異狀；母親之下查看小芳手機，才發現男子傳了一連串煽情露骨的內容，也驚見女兒的裸露照，氣得直接提告；法院認為男子明知小芳未滿18歲，思慮未成熟竟引誘對方拍攝裸露身體的照片，以滿足個人私慾，影響對方身心健全發展。

法院考量到男子從事送瓦斯工作、月薪約4萬多元，需扶養父、母親、配偶及女兒，加上他未有前科，僅因一時失慮犯錯，且偵查時已與對方以2萬元達成和解，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束並向公庫支付新臺幣10萬元，及提供40小時義務勞務和接受法治教育課程2場次。

(中時新聞網)