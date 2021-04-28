指揮中心今日公布國內新增3例本土COVID-19確診，其中1例（案1112）為境外移入個案非同住家人，2例（案1113、案1114）為昨日公布華航血清抗體陽性機師同住家人，另外還有3名機師家人被驗出血清抗體陽性。(指揮中心提供)

國內近期再爆本土感染，且感染範圍有逐日擴大趨勢，指揮中心今（28）再宣布3名本土確診COVID0-19個案。儘管顯示出機師家庭群聚擴大，但根據調查，指揮中心研判社區傳播風險低。對此，奇美醫院重症加護醫師陳志金列出5大注意事項，坦言目前國內防疫政策正面臨非常困難的抉擇。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例本土COVID-19確診，其中1例（案1112）為境外移入個案非同住家人，2例（案1113、案1114）為昨日公布華航血清抗體陽性機師同住家人，另外還有3名機師家人被驗出血清抗體陽性。

針對這起航空公司機師確診擴大事件，陳志金於臉書發文指出，雖然調查結果顯示許多個案感染時間己經久遠，似乎沒有造成社區疫情爆發。但依照現有的政策，他質疑，「我們的『運氣』會不會一直這麼好？偶爾冒出幾個本土病例，但是不致於造成大規模的傳播。」坦言目前指揮中心正面臨非常困難的抉擇，有許多面向都需要考慮。「如果把政策再設得更嚴格，都不要再出現本土病例，那麼，我們又要付出什麼代價？」

最後，陳志金也公布5點目前應注意事項：

1.繼續落實戴口罩、勤洗手的習慣。讓傳染鏈僅限於同住者，尤其是學校。

2.家中如有返國的家人（如機師）、同住者，若出現任何感冒的症狀就醫，都要提醒醫師是否要做核酸檢測。且有症狀就請留在家中，勿外出、更不要去上學。

3.境外移入仍是目前首要防杜的目標，包括這些返國者的家人，也是高風險族群！任何檢驗都不是百分百可靠的，不要以為陰性就一定是沒問題！多一份警覺，越早發現，就能越早防止擴散。

4.針對機師的居家檢疫，應該要再檢視是否考慮「一人一戶」？同時，檢疫期間長短，也要討論是否需要再調整。

5.此次的擴大抗體檢測，是否顯示之前的機師核酸檢測政策，可能會遺漏掉一些感染者？

(中時新聞網)