台南市政府積極行銷鳳梨及緊接著到來的芒果、文旦，市長黃偉哲28日見證南瀛農產行銷公司與全球柑仔店公司徐惇穎（左）簽約合作。（曹婷婷攝）

疫情衝擊實體零售業，跨境電商平台業績看俏，台南市政府積極行銷鳳梨，以及緊接著到來的芒果、文旦，28日與全球柑仔店公司、南瀛農產行銷公司簽約，首發預定將銷台南6000箱芒果及芒果乾到大陸、日本等地，台南市長黃偉哲也看好打開這條銷售路線，有助於拓展台南農產好物品的雲端商機。

「跟跨境電商合作拉近跟世界的距離，幫台南打開農產品通往更多國家的大門。」南瀛農產行銷公司總經理余清永說，相中跟全球柑仔店合作是希望借助該平台功能，國外消費者在網路下單購物，2到7天即可到貨，尤其，產品直接送到消費者手上，可以少掉中間被剝削機會，幫農民創造更高利潤。

余清永說，南瀛農產行銷公司主攻外銷，不只販售鮮果也賣果乾，去年芒果加工量達700多噸，650噸銷往日本、新加坡、韓國等國家，這次簽約最主要的意義是搭一個橋梁，將農民辛苦栽種的優質農特產賣向全世界。

全球柑仔店公司總經理徐惇穎說，疫情期間，該電商平台業績成長3成，平台客戶以華人市場為主，其中，大陸市場又占最大宗，當地台商有220萬人，全球柑仔店只賣台灣嚴選商品，吸引海外華人青睞，疫情期間以「思念的家鄉味」打動台商，受困疫情而無法返鄉的台商們，在異地也能品嘗台灣味，獲得慰藉。

黃偉哲表示，樂見行銷台南農特產品的管道多多益善，目前是鳳梨盛產期，南市府持續行銷中，他舉前美國國務卿蓬佩奧為例，在推特秀出吃鳳梨乾，就帶動台南鳳梨乾成長2成，希望後續透過南瀛農產行銷公司及跨境電商合作，打開更多國家的市場。

(中時 )