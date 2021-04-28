由史蒂芬·史匹伯（Steven Spielberg）和湯姆·漢克斯（Tom Hanks）領導的第3部二戰影集《空中大師》(Masters of the Air)終於開拍，這是導演凱瑞·福永（Cary Fukunaga）在個人的IG上公布的。前2部影集分別是《諾曼第大空降》(Band of Brothers)與《太平洋戰爭》(The Pacific)，都是收視與口碑皆上乘的經典。

軍事時報(Militarytime)報導，現已確定前3集的導演是2014年起，執導HBO犯罪電視劇《無間警探》的凱瑞·福永，影集得到艾美獎最佳導演獎，因此執導的功力應該值得期待。

其實早在2013年初，HBO就已經敲定《空中大師》的開發工作，不過可能超過2億美元的預算，以及布景和道具的製作都出現延遲，再加上COVID-19的疫期，導致原本預定在2019年底上架的計畫再次被推遲。

「空中大師」將以歷史作家唐納L米勒的同名書為藍本，進行戲劇化的改編。(圖/Donald L. Miller)

《空中大師》是根據唐納·L·米勒（Donald L. Miller）的同名書，描述美國陸軍第8航空隊的B-17「空中堡壘」( flying fortress)轟炸機群的英雄們，他們在25,000英尺(7620公尺)的飛行空域，飛向納粹德國進行戰略轟炸，面臨的危險是無數的砲火與前來攔截的德國戰鬥機。

Production’s begin on Cary Fukanaga’s ‘WHIRLWIND,’ presumably the new title or pilot title of ‘’Masters of The Air,” a WWII drama series & spiritual successor to ‘Band Of Brothers’ produced by Steven Spielberg & Tom Hanks. True Detective DP Adam Arkapaw is back in the fold. pic.twitter.com/u75PNL7YOZ — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) April 25, 2021

在1942年至1945年的3年間，航空軍的八分之一飛行堡壘轟炸機在柏林、德勒斯登、漢諾威等城市進行了無數次致命的轟炸，投放了69萬7千噸炸彈。這是盟軍在進入德國領土之前，對納粹德國造成的僅有打擊，為削弱德國實力發揮重要力量。

當然，轟炸機群的損失也相當大，到戰爭結束時，美國陸軍11.5萬名傷亡者中，有超過4.7萬來自第8航空軍。

同時，戰爭的殘酷性也是極為爭議，雖然盟軍轟炸德國有其正當性，然而在轟炸下的主要死傷仍是沒有拿槍的平民。有一種說法是，客觀來看，盟軍對德勒斯登的無差別轟炸，同樣觸犯了戰爭罪，差別只在獲勝者不受指責。

(中時新聞網)