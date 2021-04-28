庶民大頭家》

立法院財政委員會今天（28日）排審國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1修正草案，國民黨質疑是替前總統陳水扁解套，表達堅決反對立場，立委賴士葆一度拉扯麥克風干擾議事進行，遭到綠委鍾佳濱從背後環抱，藍綠立委爆發推擠衝突；民進黨召委郭國文在混亂中宣布，將修法送出委員會。名嘴董智森表示，阿扁這個事情，最傳神的一句話，就是陳幸妤說過的「你們誰沒有拿我爸爸的錢。」

國民黨立委鄭麗文在中視政論節目《庶民大頭家》表示，國務機要費其實是很特別的，這中間還包括了涉及國務機要費洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥，當時黃芳彥逃亡美國，離開之前他留給了吳淑珍一封血書，說「promise is promise」，就是說「我給你的承諾，就是承諾」，到底是承諾了什麼？黃芳彥帶走了4億元，裡頭包括1億的珠寶等；而這些是不是洗錢的錢，若未來國務機要費除罪化，就不能再查這個案子。如此一來，要去哪裡追「海角七億」呢？而且不只會讓陳水扁、吳淑珍無罪，也包括馬永成、林德訓一干人等。

鄭麗文指出，當年扁政府公然的貪汙，還說什麼歷史共業，李登輝就跳出來怒斥說，「只有陳水扁有這種事，我李登輝沒有，誰說歷史共業，不要扯到別人身上」。鄭麗文憤怒說，所有中華民國的總統，就只有陳水扁有這樣的事，這是民進黨造的業、是扁家造的業，怎麼好意思現在叫大家來修法，幫他除罪。所以才會說民進黨欠扁家，我們其他人又沒有欠扁家，要不然總統蔡英文有種，就幫阿扁特赦，但她又不幫他特赦。

鄭麗文認為，光是解決一個國務機要費案，只是讓中華民國蒙羞而已，所以民進黨硬要用人數的多數，硬要通過。所以今天國民黨才會不管怎樣都要把這個修法擋下來。

董智森附和鄭麗文的觀點表示，其實阿扁這個事情，最傳神的一句話，就是陳幸妤說過的「你們誰沒有拿我爸爸的錢。」質疑各派系才因而這麼賣力。

(中時新聞網)