「109學年國小足球世界盃」32強複賽來到南台灣高雄，首先登場的男子組賽事在經過連3天的精彩廝殺後產生16支晉級隊伍，阿蓮國小及瑞興國小是唯二晉級的地主球隊，將在總決賽中再度於主場亮相，力拚冠軍金盃。

來自新竹竹北的十興國小在面對桃園勁旅同安國小時展現超強企圖心與積極度，以4：1獲勝。教練陳昭憲賽後表示，他要求場上球員在攻防時隨時保持侵略性，再利用對方受迫失誤積極轉換快攻，此戰略果然使得對手在回防時措手不及而且快速流失體力，最後十興國小才能取得這關鍵的1勝晉級，而賽後教練也帶著全隊到市區逛街吃美食。

首善之都台北市許多強隊紛紛中箭落馬，公館國小保住晉級資格，其中公館國小在與屏東力里國小的比賽中，由於總教練張涵賽前已相當熟悉對手的陣容及戰略，派出主力防守球員鎖住力里的唯一得分主將，使得力里國小在進攻火力上缺乏奧援，終場便以6：1帶走勝利，總教練張涵也樂得帶小朋友坐渡輪暢遊旗津。

遠從澎湖前來出賽的西溪國小雖然以1：18不敵台中強權協和國小，不過全隊此行收穫滿滿，許多平常連其它列島都沒去過的小球員們到了高雄更不可能錯過遊玩的機會。總教練陳建隆表示，來到高雄除了享受比賽並學習其他學校的戰術及技巧外，就是順道來台灣本島觀光，雖然他們住在離島，不過許多人連船都沒坐過，因此想趁此機會帶他們一償宿願搭乘知名的旗津渡輪。

陣中以C羅為學習目標的小將翁楷焮，在輸球遭到淘汰後面露難過之情，不過對於能夠面對台灣許多實力超強的球隊他的嘴角仍露出一絲微笑，他說台灣的球員體型較大，體型高壯的他原以為靠著個人優異的碰撞能力及過人技巧有機會與對手纏鬥，不料台灣本島的球員大部分都是靠快速傳導取勝，雖然無法帶著勝利回到澎湖，不過對足球有著極大熱情的他期許將來有機會能前來台灣學習更多的觀念技術。

國小世界盃明日展開女子組32強複賽，比賽地點在高雄市中正運動場，30日當天所有賽事結束後，馬上以直播方式抽籤產生16強名單及對戰組合，歡迎民眾前往位小將們加油打氣。

(中時 )