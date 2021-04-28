德意志銀行（簡稱德銀）周三公布首季的季度獲利創七年新高。除了投資銀行業務表現強勁外，逃過對沖基金Archegos爆倉事件也是主因之一，刺激其股價周三德股盤中飆漲逾10％報11.24歐元。

德銀首季淨利從去年同期6,600萬歐元，暴增至10.4億歐元，遠超市場預估7.07億歐元。其投資銀行與資產管理等業務營收分別年增32％和23％，是帶動整體業績成長的主因。

主要是投資人搶進股市，企業在疫情期間積極籌集資金和併購來重新定位其發展計劃，給德銀相關業務的業績進補，加上不斷削減成本，讓德銀扭轉過去幾年業績不佳的窘境。

執行長索因（Christian Sewing）指首季業績進一步證明德銀四大核心業務方向正確，不斷打造持續獲利的能力。

首季業績亮麗另一重要原因，是德銀在Archegos爆倉事件上，因迅速賣掉該基金的抵押品而逃過一劫。該事件令包括瑞士信貸、野村控股和摩根士丹利等大銀行合計虧損100億美元。

知情人士透露，德銀負責控管風險的管理層對Archegos態度謹慎，是因為該基金自年初以來押注的持股部位持續飆高，引起德銀內部注意並提高警戒，首季期間不斷提高Archegos的抵押品要求。

當Archegos槓桿操作失利慘遭斷頭時，德銀評估銀行業在Archegos事件的整體曝險裡，其所占比率約5％到6％之間。德銀迅速跟少數投資人聯絡，把持有Archegos抵押的股票賣掉來抵銷損失。

外界認為德銀能逃過該事件衝擊，是因為其近幾年涉及洗錢、操縱利率和誤導投資人等醜聞，一再受主管機關監督和重罰，讓其做出包括裁員、降低投資銀行業務所承受的風險、和致力遵受法規等決定，讓經營更謹慎而增加風險敏感度。

(工商 )