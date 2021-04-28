馬來西亞國際貿易與工業部28日公布，3月貿易順差年增96％至241.5億馬幣，約是去年同期123.1億馬幣的兩倍，主因在於全球對於電子與電器需求強勁進而帶動出口成長，特別是半導體相關產品。該國3月出口成長31％，進口年增19.2％。

(工商 )