電子、電器需求強勁 馬來西亞3月貿易順差擴大 22:522021/04/28 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞國際貿易與工業部28日公布，3月貿易順差年增96％至241.5億馬幣，約是去年同期123.1億馬幣的兩倍，主因在於全球對於電子與電器需求強勁進而帶動出口成長，特別是半導體相關產品。該國3月出口成長31％，進口年增19.2％。 國際銅價逼近1萬美元大關 這2個族群恐受害 傳產原物料輪動 惟非金電指數上攻乏力 (工商 ) #全球 #電子 #電器 #需求強勁 #馬幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索尼上季淨利破千億日圓 遠高於市場預期 22:522021/04/28 財經 《半導體》聯發科4大產品線就位 Q2營收再拚高 17:062021/04/28 財經 《美股》個人電子產品晶片需求強勁 德儀上季業績意外佳 12:342021/04/28 財經 聯發科Q1每股賺16.21元 全年營收年增率上調至逾4成 16:322021/04/28 財經 看好今明年國內外需求轉強 日銀上修經濟成長預估 04:102021/04/28 全球財經 《半導體》升毛利率目標 蔡力行：產能足夠支撐聯發科營收年增4成 17:232021/04/28 財經 波音公告連6季虧損 但有望在今年轉盈 20:192021/04/28 財經 2021年台灣經濟成長率預測 法國外貿銀亮出史上最高6.4％ 17:552021/04/28 財經 嘉縣電子煙防制條例 7月20日上路 04:102021/04/28 地方新聞 《電子零件》雙率雙升 致伸Q1獲利攀同期新高 15:412021/04/28 財經 北美半導體設備 月月瘋出貨 04:102021/04/28 財經要聞 財經熱門新聞 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 市值一度飆千億人民幣 兩岸IC設計龍頭命運曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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