索尼上季淨利破千億日圓 遠高於市場預期 22:522021/04/28 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本消費電子大廠索尼（Sony）28日公布，2020財年第四季（3月底止）營收年增27％至2.2兆日圓，淨利從去年同期的126億日圓升至1,070億日圓，遠高於市場預期的467億日圓。索尼上季淨利大增，原因在於旗下音樂、電器與金融業務回溫，足以彌補遊戲部門獲利成長放緩。 力成Q1每股淨利2.21元 優於預期 特斯拉Q1大陸收入30.43億美元 增長逾兩倍 (工商 ) #日圓 #索尼 #上季淨利 #高於市場預期 #破千億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塞塞塞 歐洲線40呎櫃 運價破1萬美元 04:102021/04/28 財經要聞 神準預測台股「3.36兆」 謝金河驚呼台灣企業高獲利能力 23:162021/04/28 財經 特斯拉賣比特幣 上季獲利飆新高 04:102021/04/28 財經要聞 《國際產業》Delivery Heor營收 連9季翻倍 15:582021/04/28 財經 搶下英特爾市占 超微營收翻倍賺 盤後大漲逾4％ 10:002021/04/28 財經 聯發科Q1每股賺16.21元 全年營收年增率上調至逾4成 16:322021/04/28 財經 《電子零件》欣興業內外皆美 Q1淡季獲利創次高 08:022021/04/28 財經 聯亞首季財報超預期 第二季仍有持平表現 16:532021/04/28 財經 德意志銀行逃過Archegos事件 首季獲利飆增 22:552021/04/28 財經 《美股》個人電子產品晶片需求強勁 德儀上季業績意外佳 12:342021/04/28 財經 《國際產業》獲利超預期 星巴克上修全年目標 15:072021/04/28 財經 財經熱門新聞 市值一度飆千億人民幣 兩岸IC設計龍頭命運曝光 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 自駕車跨出一大步 英國今年底要讓它上路 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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