日本消費電子大廠索尼（Sony）28日公布，2020財年第四季（3月底止）營收年增27％至2.2兆日圓，淨利從去年同期的126億日圓升至1,070億日圓，遠高於市場預期的467億日圓。索尼上季淨利大增，原因在於旗下音樂、電器與金融業務回溫，足以彌補遊戲部門獲利成長放緩。

(工商 )