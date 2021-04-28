面對大陸紅色供應鏈威脅，綠委提出三版本《營業秘密法》修正案，增訂「經濟間諜行為」樣態與「境外敵對勢力」定義，要加重刑罰最高到無期徒刑。不過遭到藍委質疑難道美、日就不算境外敵對勢力？由於各部會對修法意見也不一，行政院仍在跨部會討論整出方向，因此立院經濟委員會今天未處理委員草案。

現行《營業秘密法》區分「境內使用」與「境外使用」，境內屬於5年以下輕罪。如果竊取後在境外或中港澳使用，則是最高10年、非告訴乃論的重罪。

但《營業秘密法》自2013年增訂刑責以來，到2018年止共移送89案，由於定罪率低，綠委認為保護仍不足。民進黨立委趙天麟、陳亭妃、何欣純合計提出3個版本修法，要動營秘法第2、10與13條。

其重點有兩個，一個是增訂「經濟間諜行為」樣態，主張「替境外敵對勢力蒐集、刺探、交付或傳遞營業秘密資訊者」屬之。至於境外敵對勢力，依《反滲透法》，為「與我國交戰或武力勢對峙之國家、政治實體或團體」。並規定行為對象如為「大陸、香港、澳門公私營機構，並依其所指示者」也包括在內。

另一個重點則是提高罰則，最高可處無期徒刑，併科300萬元至1億元以下罰金。

趙天麟說明，美國對於營業機密竊取的犯罪構成、刑度，都比我們嚴格許多。現在大陸十四五計畫，要利用海外人頭企業紙上公司，入股台灣半導體產業，要偷台灣晶片，而我們現行法制對於此類「經濟安全」保護，過於被動、消極。

不過這套加嚴修法，各部會意見並不一致。國安局、陸委會基於防堵境外敵對勢力竊取企業機密積極支持。可是經濟部與法務部態度審慎，認為現行13條之2，只要「意圖域外使用」，即可加重處罰，修正版反未保留，不利保護營業秘密。

對於何謂境外敵對勢力？也引發藍綠立委不同調。國民黨立委孔文吉質疑， 立委版本「境外敵對勢力」，是指大陸、香港、澳門嗎？難道美國跟日本企業就沒有對我竊取科技機密、挖角人才。對此支持綠委版本的陸委會副主委李麗珍略顯尷尬回應，境外敵對是否只包括大陸香港澳門，實質認定還要再思考。

經濟部長王美花表示，對於營業機密竊取行政院已對此展開跨部會討論，分為兩部分，一是就現有案例積極偵辦，另外一個是法制面，是否需要修改。這應該要從更上位的視野來檢視，因為竊密樣態很廣，像業者有反映先有不當挖角，才有洩漏營業機密情形。所以法不是不能修，要看修在哪裡？這正由行政院做跨部會討論。

孔文吉提醒，我們享受兩岸巨大順差，營業秘密法修法，涉及兩岸經貿交流、台商出口，用甚麼刑度都有待討論。

(中時 )