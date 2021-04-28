空軍戰管聯隊第六雷達中隊服役的志願役士兵蘇威宇（22歲），去年1月清晨起床後，因身體不適在寢室休息，6個小時被同袍發現已昏倒，但軍方當時未叫救護車，由部隊長官開車將他送醫，孰料在到院前失去生命跡象，經搶救成為植物人，經過1年的治療，蘇的父母已於20日簽下放棄治療同意書，並同意捐出兒子的眼角膜。

蘇威宇因腦缺氧過久傷及腦幹，成為植物人苦撐1年，連23歲的生日都是在植物人的狀態下度過。蘇的父母崩痛之下，已於先前決定放棄治療，他們認為孩子撐得很辛苦，已經盡力了；蘇因此在20日逝世，父母則同意捐出他的眼角膜，遺愛人間，並與5月進行海葬，軍方20日也到現場關切，但蘇父怒控當事人都沒到場道歉，強調要真相，不要喪葬費用。

回顧此案，蘇威宇被診斷成為植物人後，家屬重回部隊找真相，透過監視器發現蘇的直屬長官中隊上尉分隊長潘偉倫在蘇倒下前3小時，曾進入蘇的寢室長達11分鐘，之後蘇就被發現倒在寢室，送醫前已失去呼吸心跳，轉院後又被診斷出急性腎衰竭合併橫紋肌溶解；潘男事後表示，「自己是進去關心、幫忙蓋被子」。但家屬不採信，懷疑自己的孩子是洪仲丘第2。

蘇家父母事發後第3天也回到兒子的服務部隊，詢問第一個發現威宇在寢室倒下的姜姓下士，對方表示當時通報江姓督勤官到場，經判斷須送醫，家屬也透過監視器看到蘇男被2人抬出寢室，之後蘇被放在督勤官轎車後座躺著，此時，潘偉倫剛好洽公返回開車到營區，立即改由潘偉倫開車將蘇送至台大醫院金山院區。

此外，監視器畫面中還有一段也讓家屬不解，就是蘇男在寢室昏倒前，潘偉倫曾進去他的寢室11分鐘，潘偉倫表示，「是去關心威宇、幫他蓋被子。」但如果僅僅只是關心和蓋被子，真的需要10多分鐘嗎？還是有發生其他家屬不知道的事情？」也令家屬懷疑有隱情。

(中時新聞網)