勞動力發展署中彰投分署開發並成功申請商標的「哈利找伯樂」職涯魔法學院諮詢工具，去年有1173人次藉此獲得深度就業諮詢。（盧金足攝）

「魔法諮詢工具」e化，提升民眾使用便利性，職涯服務更上層樓。（盧金足攝）

「哈利找伯樂」職涯魔法諮詢工具搭配時下最夯的神獸設計。（盧金足攝）

勞動力發展署中彰投分署開發並成功申請商標的「哈利找伯樂」職涯魔法學院諮詢工具，去年有1173人次藉此獲得深度就業諮詢，落實職涯規劃。今年建置進階「哈利找伯樂」主題網站，該網站將於5月1日勞動節正式啟動，求職者不用預約即可在家先行自我探索職涯，「魔法諮詢工具」e化，大大提升了民眾使用的便利性，職涯服務更上層樓。

中彰投分署副分署長阮啟釧表示，根據多年職涯諮詢經驗，前往就業中心接受就業諮詢的民眾，普遍認為自己有職涯定位不清楚的狀況，中彰投分署2016年研發「哈利找伯樂」職涯魔法學院諮詢工具並取得商標註冊。

透由多元豐富的測驗工具，就業服務員能有效提供深度就業諮詢服務，讓求職者更容易掌握自我職涯發展方向，也更有動力、自信與能力去落實未來職涯規劃。

該項「哈利找伯樂」職涯魔法諮詢工具搭配時下最夯的神獸設計，創造6大學院，「熱情學院」與「能量學院」可以協助求職者找到自己的職業興趣與就業目標，以及了解職業世界，深受初入職場社會新鮮人的喜愛。

此外，不知道怎麼準備履歷自傳及面試的求職民眾，建議善用「自信學院」學習相關技巧，以利做好就業準備；對工作提不起熱情跟正面臨職場轉換的朋友，鼓勵前往「開心學院」與「智慧學院」幫助自己找到工作成就感跟進行抉擇；想發展人生第二目標或準備再投入職場的民眾，則可以前往「榮耀學院」找到實踐夢想的技巧。

阮啟釧說，在每個人一生數十年的職業生涯中，常會有不同的問題要面對，將諮詢工具數位化建置為主題網站，即是希望協助民眾將職涯諮詢歷程從紙本書盒收藏方式進階到以雲端系統方式保存，未來能隨時回顧反思；也可讓未接觸過的民眾，在不受時間及空間的限制，能進行簡易職涯自我探索。

該主題網站操作過程十分簡便，民眾只需註冊會員，完成12題的職涯檢測問卷並前往建議的主題學院，就可初步獲得6學院常見職涯議題建議，若想進一步探索，還可直接聯繫就業中心預約做一對一的專人職涯諮詢服務。

(中時 )