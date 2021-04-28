中信兄弟主場迎戰樂天桃猿，雖然中間一度與神來亂，不過比賽還是順利打完，不過下雨前樂天靠2發全壘打以6比0領先，因雨暫停後兄弟急起直追，詹子賢灌進4分打點，樂天守備還自亂陣腳，單場4次失誤有3次是投手造成的，讓兄弟把握機會從0比6落後逆轉成8比7贏球。

兩隊皆派洋投先發，兄弟萊福力先發4局表現不理想，被敲8安其中包含朱育賢陽春炮、林泓育3分彈，4上打完在樂天猛攻之下取得6分領先，只不過此時台中下起大雨，比賽不得不中斷，而這場雨勢也恰巧成為比賽分水嶺，因為恢復比賽後兄弟開始急起直追，雖然經過漫長的等待，但樂天並沒有換投，猛快4下就被詹子賢狙擊，敲出2分全壘打破蛋。

兄弟攻勢延續下去，4到7局都攻下2分，5下滿壘情況下詹子賢再補上2安打點安打，此時個人已經有4分打點。6下樂天換投蘇俊璋，連2保送加上中外野手傳球失誤，兄弟再添1分，王威晨安打也帶1分打點，此時兄弟已經追到6比6平手。

7下樂天守備大亂，詹子賢保送上壘後，投手葉家淇發生連續失誤，讓周思齊、陳文杰敲出滾地球後都安全上壘，此局兄弟沒靠任何安打又添2分，反以8比6超前。

最後半局兄弟推出守護神李振昌，他本季前9場比賽完全無失分，但前2戰大爆炸，自責分率飆漲，不過兄弟仍相當信任他，雖然還是有失1分，關鍵時刻守住得來不易的勝利，連飆3K結束比賽，兄弟連2天上演逆轉秀。

中信兄弟李振昌。（中信兄弟提供）

(中時 )