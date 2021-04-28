財信傳媒董事長謝金河今(28) 日在臉書指出，日前他在寫財訊雙週刊社論稿子，必須預測今年3月全體上市櫃公司營收數字，預先寫下3.36兆這個數字，沒想到隔天出來的數字剛好就是3.36兆元，現在來估第一季的季報，更稱讚台灣企業追求高獲利的能力讓人驚嘆。

謝金河以「驚艷第一季季報」為題發文，今年首季全體上市上櫃公司營收9.31兆，比去年同期的7.41兆元，成長25.6%，去年全體上市櫃公司淨利3510億元，今年預估7000億以上，可能出現倍增的驚人成長。

目前為止，已經公告財報的15家金控淨利1920億元，其中國泰金570億、富邦金500億，今年首季15家金控淨利已抵去年一半。第二，半導體產業持續躍升，台積電1396.9億元，聯發科257.7億，聯電104.29億，單這三家就有1758.89億；台塑四寶去年虧損，首季大賺633.89億元，兩家面板公司從虧損百億變成淨賺百億以上，三家貨櫃航運公司可能首季加起來有700億，這五家淨利可能逼近千億，單算這27家公司淨利已達5300億，這個成績單令人驚艷。

謝金河表示，接下來是季報揭露的旺季，季報也會造成股價的一次調整，這是一次作功課的機會，台灣企業追求高獲利的能力真是令人驚嘆。

(中時新聞網)