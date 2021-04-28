民進黨台北市黨黨部評委趙映光之子趙介佑，2018年4月10日在臉書po文，炫耀自己在北投分局偵查隊面會在監友人，遭邱顯智質疑是警方「貼心服務」。北投警分局表示，被拍攝的洪姓男子，當時因毒品案在監所服刑，另涉恐嚇取財等案，遭警以證人身分借提應訊，整個過程合法，並無「借提人犯，讓親友會面」疑慮。

至於趙介佑為何會出現在偵查隊，警方則稱，承辦人已經調台中服務，加上時間久遠，經電話詢問後，承辦人說「時間太久，沒有印象」，並未釐清遭質疑的問題。

北投警分局表示，2018年4月，士林地檢署交查一件恐嚇取財案件，趙介佑與照片中洪男均為案件證人，警方因而發出通知書，4月9日通知趙介佑到北投分局偵查隊說明，隔天借訊洪男到案，但為何兩人相差1天應訊，趙能拍攝洪吃便當的照片，警方表示仍在調查。

北投警分局表示，因當時承辦人員等人均已調動，將配合警政署督察室調查，現已將當年卷宗調出。而趙介佑的父親趙映光名片上，印有台北市黨部選舉對策委員會召集人，台北市北投分局顧問團團長，顯示與警方關係密切。

基層官警表示，趙、洪應為大哥、小弟關係，若因案件離開監所「放風」，通常會巧通融撥打電話，通知大哥到場關心，而趙介佑則臉書除了貼出偵查隊內部所拍攝的照片外，也時常參與警局聚餐，小弟應訊、大哥現身也是常見之事。

(中時 )