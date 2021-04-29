受到塞港、貨櫃短缺影響，國際航運運價自去年下半年不斷上漲，波羅海指數（BDI）隨之大漲，創下近10年新高，帶動航運股大漲，不過外資近日拋售陽明、長榮持股，不禁引起散戶憂慮，但分析師透露，雖然外資最近持續賣出，但投信最近也積極進場，不用太擔心。

航運股今（28日）漲跌互見，貨櫃三雄僅長榮尾盤翻黑作收，陽明上漲逾4%，萬海開高走低小漲1.4%；另外，近日爆本土確診病例的華航也無懼染疫風波，股價上漲1.50元，漲幅高達7.25%。隨著陽明開放信用交易，昨日融資餘額逾9萬張，今日超過10萬張，而融券餘額近5日僅約1萬張。

分析師翁士峻表示，雖然外資最近拋售航運股，但投信也逐漸進場買進，所以不用太擔心，不過他也指出，傳產有部分資金流向化纖、銅金屬相關概念股，甚至是空運，可能會呈現短暫的整理，因此買進不要用追高的方式，畢竟先前漲幅已經很大了。

另外他提到，由於投信的大筆買進，陽明股價推高至75元，與長榮股價差距從15至16元，縮短至1元，有後來居上的可能，可以考慮做一個買進的動作。

外資昨日和今日分別轉賣了8千張和1萬6千張，近5日賣超2萬6千張；投信分別買超1萬4千張和1萬7千張，近5日買超3萬4千張，三大法人呈現土洋對作。

陽明今日股價上漲3元，漲幅為4.17%，收在75元；萬海上漲1.30元，漲幅為1.43%，收在92.50元；長榮下跌0.7元，跌幅為0.90%，收在76.8元。

(中時新聞網)