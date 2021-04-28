現代人求職多半是透過人力銀行投遞履歷，收到公司的邀約後再前往面試。不過，有民眾近日上班時卻遇到一位詭異的求職者，不但沒投履歷開口就說要應徵，還無恥要求「先預支5000元薪水」，讓網友全都看傻。

一位網友在臉書社團《爆怨2公社》上表示，本周上班時遇到一位怪人，一早就鬼鬼祟祟站在公司門外，上前詢問才透露「我來應徵的」。但該男子不但沒有事先投遞履歷，坦言只是「經過進來看看」，還不客氣直接問「你們薪水多少啊？」、「我可以上班嗎？」

網友無奈之下，只好告訴男子「有興趣上人力銀行」，並叫他請回。沒想到男子卻繼續死纏爛打問道「可以先預支5000嗎？」、「相信我，先借，我下禮拜一定上班。」

文章一出，男子的怪異行徑讓網友傻眼直呼，「臉皮有夠厚」、「這人太屌了，刷新我三觀」、「奇葩中的奇葩」、「這種人有投履歷也不敢用」、「還沒工作就想先預支…」。網友推測，男子的動機恐怕不單純，可能是小偷或是詐騙慣犯。「跟借50元加油有異曲同工」、「這是來騙錢的吧」、「他是進來準備偷錢吧」、「本來要來偷東西的，被發現後亂扯的理由吧」。

(中時新聞網)