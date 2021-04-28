新加坡創作歌手陳傑瑞近來在線上推出個人首支NFT音樂作品〈Forbidden City 紫禁城〉，引起各界注意，在沒有任何預告宣傳下進行拍賣，竟在短短2天內就被競標到10萬元台幣 (約美金3600元)，成為了全球第二華人音樂NFT藝術家，與陳奐仁、周興哲一起領先NFT行列。

他日前拿出了自己首支NFT音樂作品被競標的10萬元台幣收入的三分之二(約3000美金等值於8萬台幣) ，當成「輔導金」成立了華語音樂圈第一個「NFT輔導金」系統，原本就對科技系統、數字很有觀念的他，親自執行這個NFT的先鋒實驗，過程中有許多各國的數位平台和資源方陸續找上門，他更把這些有效資源整合起來，才短短不到一個月，目前資金已經陸續增加到 50萬台幣 （約17500美金）。

他特別把在永樂18年(西元1420年)完工的紫禁城的歷史故事，取「18」、禁這兩個充滿無限想像的字句當成創作概念，推出〔陳傑瑞18【禁】NFT藝術作品〕他歡迎更多NFT支持者投入這個項目，「會願意用自己的錢來幫助別人，就是因為自己也是辛苦在做藝術，非常明白其他藝術家辛苦的地方。由於目前入門NFT的門檻很高，我希望可以用這個NFT輔導金成立系統，幫助有才華的藝術家透過這樣的技術資源及費用成本幫助，把把自己的藝術品變成NFT，幫助藝術家賺錢，再把轉到的錢用來幫助其他藝術家。」

(中時 )