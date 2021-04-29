英國最大的航空母艦伊麗莎白女王號(R08,HMS Queen Elizabeth )將在下個月前往印度太平洋地區，這是自1982年福克蘭戰爭以來，英國海軍再一次的大艦隊遠洋航行。

防衛新聞(Defense News)報導，英國海軍新聞稿發布，65,000噸的伊麗莎白女王號，將率領著45型驅逐艦鑽石號(D34,HMS Diamond)與防衛號(D36,HMS Defender)、23型反潛巡防艦肯特號(F78,HMS Kent )和里士滿號(F239,HMS Richmond )； 的後勤艦隊則是維多利亞堡(A387,HMS Fort Victoria)和泰德斯普林斯(A136,HMS Tidespring)。

這樣的規模對英國皇家海軍是相當罕見的，因為目前皇家海軍的巡防艦和驅逐艦總數只有19艘。

女王號航艦目前的戰機數量還無法滿編，英海軍僅有8架F-35B垂降型聯合打擊戰機，另外有10架F-35B是借調自美國海軍陸戰隊的外援，組成英美聯合編隊。

迄今為止，英國國會僅訂購了48架F-35B垂降型戰機，這個數量將分配給2艘航空母艦，目前交付量為21架。

這個數量顯然僅有一半，依原設計規格，女王級航空母艦1艘就能容納48架戰機，甚至可以擴充到70架。

目前英國內部還在進行是否加購F-35B戰機的爭論，其實核心原因仍在預算不足。

遠航還有美國與法國的參與，美國派出伯克級神盾驅逐艦蘇利文兄弟號(USS The Sullivans (DDG-68)，法國有戴高樂號航空母艦。

雖然戰機不足，但是這次出航仍有宣揚國威的用意，旅程將拜訪40多個國家，包括印度、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲與紐西蘭，許多國家都是英國過去的殖民地或是大英國協成員。

比較敏感的區域是南中國海與台灣海峽，英國是否顧慮北京的感受而避開穿越台灣海峽去日本，他們還有一些時間可以考慮。

最近有媒體猜測，英國會呼應美國的做法而穿越南中國海，然後繞到台灣島以東航行 。

(中時新聞網)