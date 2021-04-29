台灣糧食供應危機，多年來所發生的農地亂象，政治駕凌專業的歷史真相，本書一一揭露！

民國八十九年農發條例修正案通過後，開放農地自由買賣，允許農地農宅興建，有如打開潘朵拉的盒子，造成優良農田大量流失！執政者漠視社會大眾只為眼前個人利益的價值觀，忽略農地流失可能引發的糧食供應危機！

農地總量面積逐年減少，農地利用亂象逐年增多。台灣的農地被濫用、誤用、占用，愈來愈嚴重！台灣的每一塊農地都成為游資炒作的商品，使得台灣的農地價格是全世界最高的國家。台灣的農地和農業還來得及搶救嗎？

近年台灣農地大量流失，被工廠、豪宅、太陽能板占據，這都與政府的農地政策與農糧政策有著密切關係，特別是農地開放自由買賣以來，很多優良農田快速消失，已成為台灣不能再漠視的重大議題。

在地方政府人力預算不足情況下，維護農地農用形同口號，農地上違法的豪華農舍、工廠林立，嚴重破壞農業經營環境。現在政府推動農業種電，更是帶頭破壞農地的行為，使得農業發展受到嚴重傷害。

務實的思考如何合理的使用農地，農業使用不再以耕作為限，如何發展農業成為可獲利的事業，讓從農者能有一定的收入，才能確保農地的合理使用。產學合作可共創雙贏，農業與科技結合，從產品開發、生產、管理到行銷，都能因科技與資訊的高度發展而有結構性的變革，可創造產業更高的利潤與附加價值。

農業的發展更是與糧食的供應息息相關，台灣是個島國，當發生天災人禍，或國外進口斷鏈，或發生戰亂，屆時缺糧危機將是嚴峻的考驗。如何防止另一次的農地浩劫，怎麼做才會有台灣農業的未來？書中一一列舉出台灣潛藏的諸多危機，提出諍言，值得社會大眾一起深思。

【精彩書摘】

行政院於民國一○五年通過「綠能科技產業創新推動方案」強化太陽光電在地產業，目標是至一一四年共設置二十GW（億瓦）。預估最少需要一萬四千公頃的土地，導致農林漁牧用地皆承受極大壓力，一片片光電板進駐農田取代農作物，濕地、埤塘、造林地、鹽灘地，引起極大的爭議。

農地主管機關農委會為了在民國一一四年綠能達標，一路配合經濟部的種電需求，開綠燈讓綠能業者到處搶地，山坡地、沿海魚塭到處是光電板，不僅優良農地變更、砍森林和果樹種電，連知名的生態濕地也要種電，「光電之亂」蔓延全台，土地被破碎化切割，更是農地的另一浩劫。

瘋狂種電，高額的賣電收入被能源業者賺走，地主雖賺到租金和部分賣電收入，卻排擠了有心務農的真農民。養殖漁業區也同樣受害，地價年年高漲，原本的農漁民再也租不起，反而失業被「驅離」養殖區，有如「乞丐趕廟公」，獲利則全由地主與開發商享受。

屏東砍果樹種電，青農無地可種

另一個砍樹種電的浩劫在屏東農地，幾乎造成蓮霧王國的崩落。

民國九十八年莫拉克風災，沖垮屏東「黑珍珠」蓮霧之鄉和養殖王國的美名，屏東縣政府和再生能源業者大力推動「嚴重地層下陷地區」的農地種電計畫，包括沿海的東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮，一般農地全部都可變更地目來做太陽能光電（特定農業區除外）。

隔年，縣政府進一步在林邊、佳冬等地層下陷區積極媒合光電業者，選擇需要休養生息的蓮霧園、魚塭架設太陽能板，為了讓效益最大化，縣府跳出來當媒人，蒐集地籍資料、比對台電饋線，最後選出六個地段，甚至幫地主找消保官看契約，化解外界對於綠能業者是「詐騙集團」的疑慮。

農委會也於一○二年十月修訂（申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法），放寬農業設施附屬綠能設施後，許多屏東地主都躍躍欲試。外地來的能源業者展開圈地大戰，甚至公開宣告要做「農地都更」。於是，太陽能板取代了果樹和魚塭，而經年累月的種電之後，農民又剩下什麼？

為了解砍樹種電的實際情況，一○九年十月，在當地青年楊宗嗣的帶領下，我親自到佳冬鄉羌園村與大同村交界處參觀李長榮養水種電園區。楊宗嗣指出，當地原本是鬱鬱蔥蔥的蓮霧園、檳榔園、香蕉園，水災過後，海水倒灌嚴重積水無法耕作，但綠能電商用非常吸引人的條件遊說農民，依發電量六％做為租金，以每單位二．五分地計算，地主只要出租土地，協助維護光電板，每月就能進帳二萬五千元，等於當時農民一整年的地租收益。

因此，在地主的同意下，果園被剷平後，一片片的太陽能板被「種」了起來。當初屏東縣政府原本是想讓水災過後的土地有再被利用的機會，可以把發電供給附近養殖魚塭使用，緩解全國用電吃緊的窘境，對地層下陷地區的土地立意甚佳。

但種電政策發展幾年下來已經被扭曲，現在看起來，許多明明可生產高品質蓮霧的未下陷地區的良田，卻被用來種電，以致蓮霧面積大幅縮減，有心從農的青農想要租地耕種，可租的果園卻愈來愈少。

若要論土地利用的收益比較，假如要拿種植蓮霧的收入與種電的租金對抗，幾乎是雞蛋碰石頭，但這是錯誤的觀念，農政單位應立即公佈切斷農工爭地的法規，回歸農地農用原則，蓮霧產業才不至於被消滅。

(本文摘自《誰偷走了農地》/時報出版)

【作者簡介】

彭作奎

1947年出生於台灣新竹，畢業於新竹中學、中興大學水土保持系、中興大學農經研究所，獲美國伊利諾大學農經學博士。

研究所畢業後，先後曾任經濟部物價督導會報科長、中國農村復興聯合委員會（農復會）技士、行政院農發會企劃組組長，於1984年回中興大學農經研究所擔任教授、所長及農學院院長。於1997年5月在院長任內，借調擔任行政院農委會主任委員，於1999年12月辭去主任委員，歸建中興大學任教，2000年10月擔任中興大學校長。於2002年依政務官條例於農委會申請退職後，分別受聘擔任環球技術學院校長、台中健康暨管理學院副校長、亞洲大學副校長、中州技術學院校長，及亞洲大學講座教授，於2018年2月退休。

曾分別在駐台國際機構，亞太糧食肥料技術中心（FFTC）、台灣土地改革訓練中心，及台德社會與經濟協會擔任理事主席。也分別在國內重要學術團體，中華民國四健會協會、中華農學會、台灣農村發展規劃學會，及台灣農業資訊發展學會擔任理事長。

相關著作：

《台灣農業邁向現代化之路》（1991，茂昌圖書）

《邁向新世紀的農業》（2000，豐年社）

《誰偷走了農地》/時報出版

(中時新聞網)