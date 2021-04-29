台灣糧食供應危機，多年來所發生的農地亂象，政治駕凌專業的歷史真相，本書一一揭露！

民國八十九年農發條例修正案通過後，開放農地自由買賣，允許農地農宅興建，有如打開潘朵拉的盒子，造成優良農田大量流失！執政者漠視社會大眾只為眼前個人利益的價值觀，忽略農地流失可能引發的糧食供應危機！

農地總量面積逐年減少，農地利用亂象逐年增多。台灣的農地被濫用、誤用、占用，愈來愈嚴重！台灣的每一塊農地都成為游資炒作的商品，使得台灣的農地價格是全世界最高的國家。台灣的農地和農業還來得及搶救嗎？

近年台灣農地大量流失，被工廠、豪宅、太陽能板占據，這都與政府的農地政策與農糧政策有著密切關係，特別是農地開放自由買賣以來，很多優良農田快速消失，已成為台灣不能再漠視的重大議題。

在地方政府人力預算不足情況下，維護農地農用形同口號，農地上違法的豪華農舍、工廠林立，嚴重破壞農業經營環境。現在政府推動農業種電，更是帶頭破壞農地的行為，使得農業發展受到嚴重傷害。

務實的思考如何合理的使用農地，農業使用不再以耕作為限，如何發展農業成為可獲利的事業，讓從農者能有一定的收入，才能確保農地的合理使用。產學合作可共創雙贏，農業與科技結合，從產品開發、生產、管理到行銷，都能因科技與資訊的高度發展而有結構性的變革，可創造產業更高的利潤與附加價值。

農業的發展更是與糧食的供應息息相關，台灣是個島國，當發生天災人禍，或國外進口斷鏈，或發生戰亂，屆時缺糧危機將是嚴峻的考驗。如何防止另一次的農地浩劫，怎麼做才會有台灣農業的未來？書中一一列舉出台灣潛藏的諸多危機，提出諍言，值得社會大眾一起深思。

【精彩書摘】

每次到先進國家看到他們如此嚴格的保護農地，而台灣卻如此恣意的破壞農地，十分沉痛。當我出國回台灣從飛機的窗口往下看，或坐火車望向窗外，看見台灣支離破碎的農地，就有一種「國在山河破」的感慨。

先進國家以優渥補貼，嚴格保護農地

當我們到先進國家，如美國、歐洲、日本等國家的農村，總會感覺非常祥和，農地完整，農宅集中在一起，勾畫出美麗的鄉村景象。中國大陸對農地的保護也非常嚴格，農地絕對不准有任何非農業建築，否則地方領導馬上撤職。這些限制就是為保障人民賴以為生的乾淨高品質糧食，不能掌握在其他國家。換言之，糧食安全是國安問題。

農業土地的利用特性不同於非農業使用，它是成片的，農業土地的價值由生產力決定，而工、商業的使用則是點狀的，重視的是區位，兩者截然不同。農業用地能獲得可計報酬決不可能像蓋房子與工廠那麼高。

換言之，不論先進國家或開發中國家，土地做為農業利用的每單位土地投入報酬，絕對低於非農業使用的報酬，但各國國土計劃的功能分區中，農業發展區的土地都是占最大比例，因為一個國家需要糧食、生態、文化與休憩空間。

若比較各國對農業的補貼，可以發現，越是先進的國家對農業的補貼比例就越高。主要因為農業的生產屬於生物性的產程，時間長、具易腐性，受天候影響而風險高，所以政府有責任以補貼或保險方式，維持農業經營的所得。

一旦農業收入欠佳時，政府絕不會允許農地變更為住宅區或工業用地，蓋農業區不允許個案農地變更地目，農業經營破產者只有把農地出售給其他務農者而離開農業；換言之，這塊農地的農業經營者已更換，但農地還是農地，也就是所謂的「管地不管人」。

例如，美國農業州的農業收入不景氣時，州政府或聯邦政府會透過貿易談判方式加強外銷需求，來提高農業收入的穩定，而不是像台灣的民意代表要求農地變更，甚至最近農電爭地激烈的屏東縣，任由外地來的能源業者爭食大餅，展開圈地大戰。尤其業者甚至公開宣稱要「農地都更」、「拿掉農地農用的神主牌」，完全不理解一個國家保有農業與農地對糧食、生態與文化的重要性。

面對全球氣候變遷、能源價格波動，甚至新冠肺炎疫情的衝擊，政府應從全球戰略的觀點、國際穀物生產與價格波動及生態環境，把更多面向或政策目標納入思考，包括未來人口結構、城鄉發展、社會經濟變遷、國際情勢及農村穩定等面向，都應先做分析，以制定合宜的政策措施，保護足夠的優良農地面積，以確保「糧食安全」，這也是國土計畫之重要議題，農委會及相關單位，應藉此次疫情重新檢視糧食安全相關問題。

(本文摘自《誰偷走了農地》/時報出版)

【作者簡介】

彭作奎

1947年出生於台灣新竹，畢業於新竹中學、中興大學水土保持系、中興大學農經研究所，獲美國伊利諾大學農經學博士。

研究所畢業後，先後曾任經濟部物價督導會報科長、中國農村復興聯合委員會（農復會）技士、行政院農發會企劃組組長，於1984年回中興大學農經研究所擔任教授、所長及農學院院長。於1997年5月在院長任內，借調擔任行政院農委會主任委員，於1999年12月辭去主任委員，歸建中興大學任教，2000年10月擔任中興大學校長。於2002年依政務官條例於農委會申請退職後，分別受聘擔任環球技術學院校長、台中健康暨管理學院副校長、亞洲大學副校長、中州技術學院校長，及亞洲大學講座教授，於2018年2月退休。

曾分別在駐台國際機構，亞太糧食肥料技術中心（FFTC）、台灣土地改革訓練中心，及台德社會與經濟協會擔任理事主席。也分別在國內重要學術團體，中華民國四健會協會、中華農學會、台灣農村發展規劃學會，及台灣農業資訊發展學會擔任理事長。

相關著作：

《台灣農業邁向現代化之路》（1991，茂昌圖書）

《邁向新世紀的農業》（2000，豐年社）

《誰偷走了農地》/時報出版

(中時新聞網)