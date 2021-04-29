路過南投集集的八張橋，看著一旁喜氣滿滿的廊橋，想的是《清明上河圖》中橫跨汴水兩岸的木拱虹橋，這座遵循明代古法木拱榫卯結構，建造工法列名世界非物質文化遺產的「浙江泰順廊橋」，2017年由來自浙江溫州的傳承人，率一整組工法團隊來到清水溪兩岸建造，建橋的材料從大陸運來再搭建組裝，歷時三年完工啟用，搭建過程完全不用一根釘子，可見得建築結構的繁複而縝密，整座橋以木結構建造，沒有橋墩，走在橋上就像進入一個有窗的甬道，不但遮風、避雨、擋日曬，還能以此為洽公、約會的地點，廊橋中央供奉了一尊月老星君，讓這座橋更帶有些鵲橋與情侶到此相會的感覺。

到此旅繪寫生，仔細觀察橋底下排列整齊一根根緊密的木結構，無怪乎被溫州人稱為蜈蚣橋，展現了中國傳統橋梁建築的獨特工法，與生活藝術的精緻之美，也是兩岸城市與文化交流的象徵。

本文作者:顧兆仁

(本文摘自 《講義雜誌 4月號》)

《講義雜誌 4月號》

(中時新聞網)