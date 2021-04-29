【回憶殺】藝人胡安安（原名許安安）2002年出演《麻辣鮮師》打開知名度，外型姣好的她不僅是模特兒，還擁有多張證照，淡出演藝圈後，在美國地方大學當教授，教授彩妝等藝術創作，儘管事業有成，她的情路卻十分坎坷，不但曾被交往4年的男友施暴，甚至多次和婚姻擦身而過，至今獨身一人。

胡安安外型亮眼，在許多偶像劇及電影中都能看到她的身影，包括麻辣鮮師、白色巨塔、花吃了那女孩等等，是不少人的回憶，多才多藝的她還曾出過唱片，後來卻漸漸消失在演藝圈中，直到多年後她才坦言，當年會離開是因為被論及婚嫁的男友打到受不了，她在4年內就被打了3次。

胡安安曾活躍於各大節目上。(中時資料照)

胡安安曾自白，自己談起戀愛來不顧一切，偏偏總是遇人不淑，當年她才27歲，被愛情沖婚頭的她沒有想到對方竟是恐怖情人，「他罵我不要給臉不要臉，妳是個明星，被我在師大夜市踹下車，看妳以後怎麼當藝人！」直到被打到腦出血，才終於下定決心斷了這段感情，之後她便離開演藝圈，遠赴美國療傷，一邊經營彩妝、油畫工作室，事業發展穩定，她也慢慢走出陰影。

胡安安回台後，當時的男友追到台灣來求婚，沒想到最後又是一場空。(圖/翻攝自胡安安臉書)

在美國胡安安遇見了願意互許終身的對象，原本打算在2016年完婚，卻發現對方的脾氣很差，在氣頭上就會口不擇言，她只好再度提分手，果斷回台發展，2017年胡安安在臉書上甜蜜分享被求婚的過程，透露男友為了求婚特地飛到台灣，「即使在跪下來為我戴上戒指的那一剎那，你的手還是一直不停的抖著」，字裡行間充滿粉紅泡泡，本以為終於能獲得幸福，沒想到又是一場空。

胡安安的彩妝事業發展得有聲有色。(圖/翻攝自胡安安臉書)

胡安安成為事業女強人，將自己活得自信美麗。(圖/翻攝自胡安安臉書)

胡安安曾在節目上談到這段感情，還一度哽咽落淚，坦承當時男方雖然已經求婚，但卻發現2人價值觀不同，男方也遲遲沒有下一步動作，「我很愛他，他也很愛我，可是我們兩個共識差太多了」，最後兩人決定和平分手，如今2年過去了，胡安安從傷痛中站起，儘管還是渴望有個依靠，但她將自己活得自信美麗，彩妝事業也越做越成功，相信對的緣分總有一天會來到她身邊。

(中時新聞網)