你曉得嗎？4月過完了愚人節、清明節、世界地球日（4月22日）、世界閱讀日（4月23日），4月還有一個特別的節日就是「世界舞蹈日」。今（29）天就是今年度的世界舞蹈日，蘋果（Apple）首度針對世界舞蹈日推出專屬獎章，並送上會動的訊息貼圖，絕對是喜愛搜集Apple Watch獎章的你不可錯過的好機會，一日限定，快來挑戰！

這是歷來首次，世界各地的 Apple Watch 用戶只要記錄 20 分鐘以上的舞蹈訓練就能獲得限量版的獎章和會動的「訊息」貼圖。與其他的挑戰一樣，這項挑戰只在世界舞蹈日當日有效喔。

Apple Watch 時常會提供各項挑戰內容，都可透過 Apple Watch 上的「活動」app 或 iPhone 上的「健身」app 查看。「體能訓練」app 是 Apple Watch 的 app 之一。在 2020 年 9 月推出的 watchOS 7 中，加入了4個全新體能訓練類型，全都運用了心率演算法和特定動作演算法，包含「核心訓練」、「功能性肌力訓練」、「緩和運動」及「舞蹈」！

而舞蹈是種全身運動，對心臟有益，能讓人更加強壯，同時提高協調性。為了能正確取得舞蹈訓練的卡路里消耗量，Apple Watch 運用先進的感測器技術，結合來自心率感測器的數據和來自加速度計與陀螺儀的資料，對舞蹈中典型的身體到手臂不同動作的特別挑戰進行測量。 舞蹈體能訓練類型已有四種最受歡迎的運動舞蹈風格通過驗證和測試，分別是寶萊塢、有氧舞蹈、嘻哈和拉丁舞。心動的你，快站起來舞動一番吧！

(科技)