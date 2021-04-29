蝦紅素的議題越來越夯，但到底什麼是蝦紅素？營養師一次解析給你聽！

●蝦紅素是什麼？和蝦青素、藻紅素有什麼差異？

蝦紅素（astaxanthin）是一種類胡蘿蔔素，是諾貝爾獎得主Dr.Kuhn於1938年在龍蝦中發現，因此中文被翻譯為蝦紅素。蝦紅素亦有許多別名，根據來源而又被稱為蝦青素、藻紅素等，但都是指同一個物質。

但蝦紅素並非源自於蝦，而是廣泛存在於海洋的藻類中，透過食物鏈而在蝦、蟹、鮭魚的殼、肉中累積，讓這些生物呈現紅色的模樣。

蝦紅素是甚麼?(圖/好食課提供)

●營養師推薦怎麼挑蝦紅素保健食品品牌

蝦紅素的抗氧化力非常高，單就抗氧化力而言是維生素C的數千倍之多。市面上蝦紅素保健食品品牌百百種，要如何選擇呢？營養師提出四個要點讓大家參考：

第一、選擇友善環境的蝦紅素

保健食品蝦紅素的主要來源有雨生紅藻（Haematococcus Pluvialis）和南極磷蝦，但南極磷蝦為鬚鯨的食物，也是食物鏈最底層的生物，過去有過度捕撈造成環境保護、破壞生態的聲浪，因此建議蝦紅素保健食品以雨生紅藻為主，會更有環保、永續等友善環境的價值！

目前也有基因轉殖技術，將會產生蝦紅素的基因轉入益生菌中，透過發酵作用可以大量、快速生成蝦紅素，會更比養殖省水、省能源，但此技術在台灣尚未被核准在保健食品中，但可用於護膚保養品上，有待未來法規核准，讓我們得到更優質、更友善環境的蝦紅素。

第二、選擇達到臨床數據有效劑量的蝦紅素保健食品

蝦紅素是保健素材，也就會有「有效劑量」的問題，而目前有許多研究是以「動物實驗」為主，但若有臨床實驗的數據會更有保障！

所以，在挑選保健食品品牌時，也要注意蝦紅素含量和每天建議攝取量，也才能真正地獲得蝦紅素的健康功效。

第三、選擇明確標示「蝦紅素」含量的保健食品品牌

許多消費者在購買保健食品，挑選品牌時會以劑量為優先，但是看懂標示方式就是一門訣竅了。由養標示上面可以標示「萃取物含量」或是「營養素含量」，而這可能就會誤導消費者的購買意願！

蝦紅素的主要來源有雨生紅藻與南極磷蝦油，蝦紅素含量約在5-10%間，因此如果標示「雨生紅藻萃取物」80毫克，蝦紅素的含量其實不及8毫克，比直接標示10毫克的「蝦紅素」少，但反而讓消費者覺得含量很高而購買，所以要購買保健食品，以有標示確切營養素含量的為優先！

看懂標示方式，是選擇蝦紅素的準則。(圖/好食課提供)

●為什麼是標示萃取物含量，而非營養素呢？

因為萃取物很容易在加工時定量，要加入多少毫克的萃取物是可預知的，因此後續不需要再送驗「蝦紅素」含量，但這些天然物的蝦紅素含量並非定值，每一批含量都會有些出入，如果要標示「蝦紅素」時，則需要逐批檢驗，確認每一批的含量是否達到標示上的劑量！

所以，建議要選擇有標示確切「營養素」含量，會更有保障！

第四、注意氣密性與避光性的包裝，保護蝦紅素

有別於其他的保健食品，蝦紅素具有光分解性與氧化性，如果包材（膠囊、罐裝、膠囊片）的避光性與氣密性較差，就有可能會讓蝦紅素含量減少，所以不只原料，包材也是非常重要的！

市售蝦紅素保健食品大多會使用添加色素的膠囊來避光，但現在也有保健食品業者朝向精緻化、少添加的方向邁進，採用具有全避光性、氣密性更佳的醫藥用雙層鋁箔包裝，這樣就可以使用無色素添加的膠囊來填充蝦紅素，消費者在選購時可以注意看看。

蝦紅素是2021年最夯的保健食品，建議大家可不要一窩蜂的購買，而是要真的看清楚來源、成分甚至包材，好好瞭解蝦紅素是什麼東西，才能買到最適合自己且貨真價實的蝦紅素保健食品！

(中時新聞網)