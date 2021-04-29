台股無畏22日震出逾6千億天量、終場翻黑，多頭大軍持續向上攻堅，周二（27日）指數一度衝上17630點新天價，但台股操盤老手警告，在指數和成交量創高、留上影線之際，要留意是否有主力獲利了結。他透露，日前去泡湯用餐，身邊幾位老闆都驚嘆這波股價飆漲已多年未見，據他得知，航運、塑化已有大戶偷跑，鋼鐵可望持續好一陣子。

台股這波受惠漲價題材，資金流向原物料、航運、鋼鐵等傳產族群，帶動指數不斷創高，但因近期當沖交易量放大，導致籌碼趨於凌亂。

有30年操盤經驗的股市大咖老馬在商周專欄撰文指出，當沖占了台股近半的交易值，個股或熱門類股頻創天量，不是一件好事，儘管指數一時半刻沒有作頭跡象，仍要留意是否有主力或大股東賣股獲利了結。

他說，日前去陽明山某溫泉飯店用餐泡湯，身旁幾位老闆都驚嘆這波股價飆漲的景況多年未見，每個人都對股票有一番不同見解。現階段台股之所以這麼熱，說穿了就是市場利率偏低，加上薪資漲幅有限， 民眾只好自力救濟，積極找尋穩定報酬商品，爭相投人股市或房市。

老馬表示，目前所知的五大訊息，一、許多運輸類股大股東陸續處分手中持股，投資人要注意追高風險；二、塑化類股中間商認為價格已經到頂，該類股的股價續漲幅度有限；三、鋼鐵業目前榮景還不錯，可望再持續好一陣子；四、半導體業景氣非常熱絡，不過需留意重複下單問題；五、以展望來看，5G、汽車電子及電動車將是未來的重中之重，相關企業和供應鏈將是潛力明星。

他最後強調，目前低利率環境未變，景氣也在回升，企業獲利表現佳，但全球股市已經大漲一波，必須適度拉回整理，建議投資人降低部分持股比重，騰出現金等待買點。

(中時新聞網)