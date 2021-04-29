先前提到隨著資金動能由台積電釋放出來，第2季能夠操作的股票會越來越多，果然在電子、傳產、金融等輪番表態下，台股續創新高，月均量來到4000億元以上，上周更一度出現單日6449億元的大量。對此，投資人要盡快適應萬七之上的行情節奏，這當中包括了當沖與隔日沖比例增加，盤中震盪容易加劇等。

目前由於指數仍在創高、萬八就在眼前，顯示市場對此價量關係存在一定的認同度，未到失控地步，無需過度擔心大盤，只要提防類股與個股的獲利賣壓。後續若以輪動模式，即有的類股上漲、有的類股修正，則指數的修正空間不大，只是步伐放緩；反之，若是賣壓一次性宣洩，則要留意指數急漲後的快速回檔，當中的觀盤重點在於觀察電子、傳產、金融等族群之間，不能出現全面齊跌的情形，要有族群撐盤。

盤面上，漲價效應對於行情的影響未歇，以半導體來看，今年4月起，包括晶圓代工、記憶體、IC設計、封測等產業仍在漲價；看好的微控制器(MCU)族群受惠進入產業旺季，配合漲價題材助攻，市場話題不斷。日前業界傳出盛群及松翰已開始全面停止接單，顯見缺貨漲價潮不僅影響的層面仍在擴大，並且影響的時間可能會到年底，甚至到2022年。

現階段在晶圓代工及封測廠於第2季相繼漲價後，相關MCU業者已表示，第3季價格可能持續調漲，相關個股的義隆電、偉詮電、新唐等，可持續留意。

至於漲價族群中，目前如IC封測的本益比普遍不到20倍，甚至不到15倍，相較於IC設計動輒30~40倍以上的本益比，晶圓代工約略25~30倍本益比來看，明顯低了不少；即便該數字與產業的成長性與成熟度有關，但在絕對數字偏低下，如日月光、南茂、力成等也有買盤進駐。

近期虛擬貨幣市場出現新項目─奇亞幣，由於奇亞幣有別於一般虛擬幣，其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，越有利挖礦，進而拉動了硬碟供應鏈及記憶體需求。若以資金流向來觀察，由於資金通常具有「舊不如新」的偏好，這次奇亞幣與先前的比特幣礦工採用工作量證明(提供算力)不同，而是採取時間與空間證明(提供儲存空間)，給了市場一個新興題材，自然吸引部分資金進駐，如硬碟的廣明、金寶、光洋科等，記憶體模組的威剛、宇瞻、十銓等近日股價強勢，也可進一步追蹤。

另外，持續追蹤的泛原物料族群，受惠於報價走揚，市場對其營運前景樂觀，也有買盤進駐，目前以鋼鐵及散裝航運漲勢較為整齊，當中以中鋼、中鴻、裕民、中航為觀察指標。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)