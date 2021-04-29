你也曾有這樣的感覺嗎？當午夜夢迴醒過來，看見身旁的枕邊人，突然懷疑：他是誰？當年愛上的那個人，還是身邊的這一位嗎？當他不在眼前時，都在做些甚麼事呢？種種不確定感，瞬間油然而生。韓國電影《迴憶》就精準呈現了這種氛圍，凸顯出夫妻間的疑問與不信任，結果彷彿掀開潘朵拉的盒子，一連串驚悚事件像萬花筒般變化出擊。
韓國近來的話題女星徐睿知，攜手實力派影星金剛于演出的懸疑鉅作《迴憶》，在韓國一上映就奪下票房冠軍，評價也飆升，韓國三大連鎖電影院CGV觀眾滿意度84%、樂天戲院觀眾評分8.1，在Megabox訂票率更高居亞軍，韓國主要入口網站Naver網友評價也跟著飆逼近滿分的9.67高分，後勁十足。
《迴憶》劇情講述徐睿知失憶後，在丈夫金剛于的陪伴下漸漸重拾過往生活，但她卻發現自己有了預見未來的能力。令她害怕的是，在這些一閃而過的片段中，眼前溫柔的丈夫，竟然是凶狠的殺人兇手。
導演徐有玟在接受媒體專訪時提到，她8年前就開始構思《迴憶》腳本，靈感來源就是「最熟悉的陌生人」那種弔詭的距離感。
「無論是誰身邊都會有很親近的人，在某個瞬間會突然看見對方很陌生的樣子，當下會想：這是我認識的那個人嗎？而且突然覺得恐懼，」徐有玟導演說，她想把那種感覺用驚悚片的方式來解開，所以創作《迴憶》。
●不同角度就有不同翻轉 結局超展開
由於女主角徐睿知近日遭到負面新聞圍攻，稱她是位極度控制慾的女友，強迫自己當時在交往的男友金正賢對的劇組人員態度冷淡且惡劣，還有霸凌以及造假學歷等，導致聲勢大跌，還被狠酸「從頭到尾都是個虛假的人」，她也因此缺席了《迴憶》的宣傳活動，但在劇中精湛表現卻反而帶領話題，讓票房開出亮眼成績。徐睿知在戲裡戲外，都讓人深深思考：眼前看到的，就是真實的樣貌嗎？
(中時新聞網)
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