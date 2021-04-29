你是否也有過這樣的經驗？當早上睡醒的時候，發現脖子不能轉動，肩膀緊繃疼痛，接下來的幾天都處在僵硬疼痛狀態，工作與生活品質都受到影響，應該有許多人都遭受過落枕帶來的困擾，那落枕了該怎麼辦？

●落枕 醫學名稱為「急性頸椎關節周圍炎」

南投醫院黃正嘉物理治療師指出，早上醒來發現，脖子無法輕易轉動，一動肩頸某區域便疼痛無法忍受，這便是所謂的「落枕」，醫學名稱為「急性頸椎關節周圍炎」（Acute cervical fibrositis）。

其發生的原因可能為睡眠姿勢不良或長期的坐姿、站姿不正確，使得頸部肌肉長時間收縮而造成肌肉攣縮；或是在溫差大的天氣下，睡覺時吹冷氣，使得頸部處於過冷的環境而造成肌肉攣縮；另外，頸椎小面關節錯位造成韌帶夾擠而發炎或是感冒引起的頸部周圍肌肉發炎，這些都通稱作落枕。

●消炎止痛藥或肌肉鬆弛劑緩解 急性期先予以冰敷再熱敷

一般治療上，黃正嘉說明，醫師在排除為骨頭結構上的疾病後，必要時會先給予消炎止痛藥或肌肉鬆弛劑來暫緩症狀，再搭配物理治療來改善落枕的症狀。

在物理治療方面，若急性期頸部有發炎腫脹情形時，先給予冰敷減低發炎反應，之後再給予熱敷來放鬆緊繃的肌肉組織，促進血液循環，接著利用電療儀器來減輕疼痛感，最後再加上一些伸展運動讓肌肉舒緩以達到治療效果。

睡醒脖子無法轉、一動就爆痛？ 專家揭「落枕元凶」，睡覺吹冷氣也上榜。(示意圖/常春月刊提供)

●2伸展運動 舒緩落枕疼痛

黃正嘉分享兩種伸展運動，來舒緩落枕患者的疼痛：

1、將頭慢慢轉向不敢動的那邊，直到感到疼痛就停三到五秒，再嘗試轉更大的角度後，再停三到五秒，再慢慢地回到正中原位，重複做三到五次。

2、將頭轉向疼痛另一側大約四十五度處，用手將頭輕輕地往斜下壓，拉到有點疼痛就停大約十秒，再慢慢回到正中原位，重複做三到五次。

(中時新聞網)