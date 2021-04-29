專家估計，現在台灣有將近100萬戶的租屋規模，然而台灣的租屋市場的不透明狀況，容易產生許多糾紛和風險，不但讓房客和房東受害，也導致政府無法完整掌握租屋市場。永慶房屋推出代租代管服務，解決房東和房客的租賃問題，保障雙方權益，也透過租屋的實價登錄，為租屋市場透明化貢獻一份心力。

不透明的租屋市場 政府缺乏資訊、房東房客承擔風險

台灣租屋市場的不透明已非新聞。根據2019年政府資料，有31萬筆租屋報稅資料，所得額有163億。有專家將31萬筆報稅數字，對比100萬戶租屋規模，推估台灣的租屋市場仍有70%未被政府掌握，其中損失的稅收可想而知！再者，缺乏明確資訊的政府，不但不能針對租屋市場制定有效政策，就連想要稽查市面上的租屋品質，可能也無法有效執行。

而租客就是租屋市場不透明的主要受害者。雖然政府為廣大的租屋族群，特別制定每年最高12萬的租屋支出可以申報抵稅，但是租屋市場的不透明，導致部分房客無法提出租屋證明和支出單據用以抵稅。此外，許多高風險的房屋物件流入租賃市場，危及租客居住安全。倉庫改建、頂樓加蓋等居住不安全的狀況，時有所聞。

房東一方也承受眾多風險。房東為了避稅，讓租賃契約不經過公證，若碰上房客租金延遲、或是租約到期卻無法返還房屋的狀況，房東都還得上法院進行訴訟後才能請法院強制執行。房東若因故未主動申報繳稅，而房客卻有申報房屋租金扣繳稅額、或入戶籍之情事，都會使國稅局進行追查，房東除了要補稅之外，恐被罰2-3倍稅額的罰鍰。

專業代租代管成趨勢 永慶更加碼兩大保證

永慶房屋向來堅持房產交易透明化，保障買賣雙方的權益；如今跨足租屋市場，推出房屋代租代管服務，嘉惠房東、房客和政府機關。透過永慶的代租代管服務，房東未來不需要再為了解決房客需求而疲於奔命。永慶房屋代管師將協助房東進行房屋點交、簽約、催租等事宜，面臨房屋需要修繕時，代管師也會請優良廠商進行估價，再提供給房東評估是否做修繕。未來房東只需要透過永慶的代管師，就能掌握所有房屋出租狀況。此外，房東若透過代租代管服務，還可以享有「租賃所得稅」最高減免53%的稅務優惠；永慶更加碼贈送房東「特定事故房屋跌價險」*，萬一房客發生變故，造成房屋跌價，房東也有補償。

不少房東疲於管理出租住宅，管理經驗不足也容易造成租賃問題，若是利用代租代管服務，透過其專業化的管理，不用煩惱繁瑣的租屋瑣事，可以輕鬆坐享收租生活。專業的代租代管公司也能提供持續性的服務，經營受景氣波動影響較小，確保穩定的收入，對房東也是一項優勢。

針對房客，永慶保證所有屋源都會有獨立門牌，房客不會租到頂樓加蓋、倉庫改建、或是地下室的租房，讓租客選擇更有保障。永慶也提供「價金履約保證帳戶」服務，房租和押金直接匯入銀行信託專戶，由第三方公正管理，不怕代管業者收了租金卻未匯給房東，也不怕退租時房東因故延遲押金退還。透過永慶的租屋實價登錄，政府也可以從永慶房屋中取得第一手資訊，方便掌握台灣租屋人口和租屋市場，制定更精準的政策，嘉惠所有租屋族群；也可以有效取得租屋稅收，讓政府財政更健全。

永慶房屋指出，房屋代租代管已成未來趨勢，對房東、房客和政府，都有好處。永慶房屋代租代管服務於3/1起，大台北地區直營門店全部提供，歡迎有興趣的房東至永慶房屋門市洽詢，或電洽：02-7704-0363永慶房屋代租代管專線。

*註：「特定事故房屋跌價險」限住家用

(中時新聞網)