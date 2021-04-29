印度新冠疫情嚴峻，醫護工作爆量，超出負荷。

印度第2波新冠疫情居高不下，昨（28）日再新增逾36萬人染疫、3,000人病歿，刷新紀錄。同一時間，印度醫學系學生被國家犧牲的內幕也曝光，學生爆料明明發高燒、喘不過氣，症狀比多數患者還明顯，卻仍得硬著頭皮上陣治療患者，直言已淪為國家「炮灰」。

印度疫情嚴峻之際，美聯社也揭露當地醫學系學生被國家犧牲的慘況，在首都新德里公立印度拉奧醫院（Hindu Rao Hospital）服務的塔拉醫生（Dr. Siddharth Tara），本周開始出現發燒、持續頭痛的症狀，他進行了新冠病毒檢測，但因為待檢測的檢體已經堆積如山，他的檢測結果遲遲沒有下來，在正式確診之前，醫院要求他繼續上班。

塔拉說他甚至呼吸困難，比他治療的患者的症狀還要明顯，「他們怎麼還能要求我工作？」

印度新冠疫情嚴峻，醫護工作爆量超出負荷，孟買一名醫生崩潰流淚。

新冠疫情已經讓印度的醫療體系及醫生們搖搖欲墜，事實上，塔拉還只是一名醫學系研究生，和他有相似經歷的研究生比比皆是。印度一共有541間醫學院、3.6萬名醫學研究生，原本他們是印度對抗新冠的中堅份子，但過去一年來，他們工作爆量、被欠薪、暴露在新冠風險之下、還被迫荒廢學業，塔拉直言，「我們就只是炮灰而已。」

26歲的醫學系研究生吉加迪亞（Jignesh Gengadiya）表示，當他報名醫學系時，就已經做好一天工作24小時、每周工作7天的覺悟，但他萬萬沒想到，進入醫院後自己竟要獨自照顧60名普通病患，還得值班照顧加護病房的20名患者。他說加護病房患者需要持續的關注，如果同一時間有超過一名患者發生危急狀況，「我該看誰？」

新德里公立印度拉奧醫院可以反映當地醫院的慘況，醫院增加新冠病床，但是卻沒有僱用更多醫生，醫生的工作量因此增加4倍，原先2名醫生負責15床，現在變成要看顧60床。

印度新冠疫情居高不下，醫護工作爆量。（圖／美聯社）

更慘的是，資深醫生拒絕治療新冠患者，他們的理由是年紀較長，是新冠重症的高危險群，因此照顧患者的重擔就落到了年輕的研究生醫生身上，資深醫生甚至辯解，角色不同，學生負責治療，資深醫生負責督導。

工作吃緊，不少學生的薪水竟還延遲2個月才入帳。

此外，這群研究生染疫的比例也持續擴大，匿名學生透露，過去一個月，高達75%的外科研究生確診，也讓醫護的工作更加吃重。

應對醫院人手不足，部份醫院竟開始讓研究生交替隔周照顧新冠病患及一般病房，賓州大學（University of Pennsylvania）專家桑達娜蘭曼博士（Dr. T. Sundararaman）表示，此舉反而會擴大病毒傳播風險，學生紛紛要求醫院實施強制隔離期。

印度西部馬哈拉什特拉省普恩（Pune）最大的沙遜醫院（Sassoon Hospital），過去一個月院內的450名研究生中有80人確診，不過確診學生最多只能請病假7天。在那裡工作的研究生薩卡（Subarna Sarkar）表示，新冠病毒侵襲人體免疫力，所以有很多同僚反覆確診2、3次，因為他們的免疫系統被重創，而且還不被允許康復。

面對醫院人力不足、設備不夠，薩卡坦言，感覺被「背叛」了。

除此之外，醫學系學生上前線幫忙照顧新冠患者，導致他們被迫荒廢學業，許多人過去一年來沒修過任何一門課，外科學生不知道如何割除闌尾，肺臟科學生不知道肺癌的基礎知識，生化學家被要求持續進行病毒PCR檢測，他們對自己的未來感到焦慮。

(中時新聞網)