薩塞克斯公爵夫人梅根曾多次表示，英國王室的生活令她不堪回首。而一位王室專家說，雖然哈利王子應該要讓她有心理準備，但卻不想因為說明她會有多辛苦，而嚇跑心上人。
據《第6版》（Page Six）與《每日郵報》（Daily Mail）28日報導，王室專家賈布森（Robert Jobson）直指，梅根夫婦會淡出英國王室，主要是哈利的錯，因為他沒讓她有適當的心理準備。「他不是最聰明的人，但也許他就是不想明說。」
賈布森說，哈利沒有加以指引，可能意味著梅根在幾乎不了解「王室豪門企業」如何運作的狀況下，就展開了新生活。他指出，梅根對王室順位幾乎毫無概念，並拚命設法忍受。賈布森說，當她看到自己和哈利的小寓所，遠不如威廉和凱特的深宅大院時，可能不了解為什麼會這樣。或許她心想，他們應該獲得比較好的待遇，並以常人的眼光去看待王室，但老實說，這是不行的。
賈布森直言：「我真的怪哈利，因為他明知道真相，但想要魚與熊掌兼得，但你不能那麼做。」
文章來源：Prince Harry should have better prepared Meghan Markle for royal life but 'didn't want to' put her off by explaining how hard she would have to work, royal expert claims
(中時新聞網)
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