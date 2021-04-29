梅根與夫婿哈利3月接受美國脫口秀女王歐普拉爆炸性專訪

薩塞克斯公爵夫人梅根曾多次表示，英國王室的生活令她不堪回首。而一位王室專家說，雖然哈利王子應該要讓她有心理準備，但卻不想因為說明她會有多辛苦，而嚇跑心上人。

據《第6版》（Page Six）與《每日郵報》（Daily Mail）28日報導，王室專家賈布森（Robert Jobson）直指，梅根夫婦會淡出英國王室，主要是哈利的錯，因為他沒讓她有適當的心理準備。「他不是最聰明的人，但也許他就是不想明說。」

賈布森說，哈利沒有加以指引，可能意味著梅根在幾乎不了解「王室豪門企業」如何運作的狀況下，就展開了新生活。他指出，梅根對王室順位幾乎毫無概念，並拚命設法忍受。賈布森說，當她看到自己和哈利的小寓所，遠不如威廉和凱特的深宅大院時，可能不了解為什麼會這樣。或許她心想，他們應該獲得比較好的待遇，並以常人的眼光去看待王室，但老實說，這是不行的。

賈布森直言：「我真的怪哈利，因為他明知道真相，但想要魚與熊掌兼得，但你不能那麼做。」

(中時新聞網)