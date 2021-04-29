一名網友在美式賣場好市多Costco新竹店開幕時，買了一樣「神物」，時隔11年，竟然到最近才用完，照片曝光，原來是一盒充滿時代感的保鮮膜，上面已沾了不少灰塵，貼文一出引起廣大迴響，有網友神回「孩子都長大了吧」，笑翻眾人。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO照表示，好市多新竹店2009年7月開幕當天買了一盒保鮮膜，歷經11年又9個月終於用完了。好市多果然甚麼都很大，從照片中可見，用巨大紙盒包裝的保鮮膜，外觀將近半個瓦斯爐大，上面標示著「3000 FEET」，換算3000英尺將近90000公分長，相當驚人。

網友PO出11年前在好市多買的保鮮膜。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

網友PO出在好市多買的保鮮膜，外觀將近半個瓦斯爐大，上面標示著「3000 FEET」，將近90000公分長，相當驚人。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「11年太誇張了吧」、「孩子都長大了吧」、「竟然有做紀錄，太神啦」、「11年不會壞，好東西！」、「我家的不知道還要撐多久」、「有恆心又有毅力的男人」、「應該可以用來包兒子結婚的菜了，他目前4歲」、「好值得慶祝一下喔！」

還有網友跟著貼出自家保鮮膜的照片說「我都忘記這捆保鮮膜用多久了，而且還有一綑…」質疑這個產品這麼耐用，買一盒動輒可以用上10年，擔心廠商會不會倒？不過該名網友也特別強調，此款保鮮膜的切割刀，真的比一般的鋸齒刀片好用。

有網友跟著貼出自家保鮮膜的照片說「我都忘記這捆保鮮膜用多久了」。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

不少過來人跟著留言「我也有一隻開封5年多的，還躺在抽屜裡」、「我從結婚用到現在還沒用完」、「9年前買一組兩盒，另外一盒現在還沒開」、「我用了5、6年，終於快了…」、「小孩小學時買的，現在她都高一了」、「買了兩年基本沒怎麼用，估計我要用三十年」。

好市多暖暖包之亂驚天動地！狂掃40箱 他嚇喊：太誇張！

(中時新聞網)