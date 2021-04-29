華航機師確診連環爆，由於數名確診機師都曾到過台北清真寺，人潮眾多，引發民眾恐慌，但有網友表示，比起華航機師群，最該擔心的其實是案1112的70歲老人，更坦言「這次真的很難守住了，陳時中要從神壇上跌下來了吧」。

案1112的70多歲男性為案1068弟弟，負責協助送餐，但過程中曾因對方跌倒，因此緊密接觸了半小時，但離譜的是，在接觸確診者的情況下，案1112依舊在社區趴趴走，甚至還跑去舞廳跳舞4.5小時，隔日又去小學參加活動。

PTT名人「王桑」也分享足跡圖，直呼「我看這位老先生老當益壯的程度恐怕是非常了不起的」、「這個不炸才是奇跡了吧，已經三個了，還在追查」，也大嘆看來這次真的很難守，陳時中可能要從神壇上跌下來了。

鄉民也搖頭：「防疫三寶」、「機師群聚已經夠忙了，老人還來開副本」、「接觸確診者還到處跑」、「比印尼機師還扯的傢伙出現了，哥哥確診卻沒警覺，看來平常也不會戴口罩」、「比起機師，這個更該擔心」、「這些老人真的是未爆彈」。

(中時新聞網)