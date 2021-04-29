因應房地合一稅新制與囤房稅對於房地產經營造成的衝擊，大台中不動產開發商業同業公會28日邀請房產趨勢達人田大全，舉辦「打炒房之2.0思維」講座。大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示，政府一波波房產新政策，讓興建幸福家庭空間的建築業無所適從，呼籲政府應在稅負上做通盤檢討和改進，提高國家競爭力，增加就業機會，經濟繁榮人民所得增加，才是福國利民之道。
房地合一稅2.0版已在立法院三讀通過，將在7月1日上路，並回溯至2016年後取得房地、預售屋納入房地合一2.0；不只5年內買賣的案件都得被課重稅，預售屋買賣也納入課稅範圍，建築業預期房屋市場量縮價揚，勢必將影響未來房價與百姓居住權益。
王至亮憂心的說，目前建築業面臨最大問題是「雙缺」，即「缺工」和「缺料」，工料雙缺造成成本的上漲，去年至今工資漲4至5成、材料漲2至3成；單就缺工問題來看，全台各行業合法移工76萬多人，政府公共工程占4000多人，民間建案至今尚未開放，該公會不斷向政府喊話呼籲，卻至今未獲回應。
「建築業被視為社會經濟發展龍頭產業」，王至亮強調，加上土地成本攀升，成本負擔大半銷售利潤，對原本利潤就不高的中南部中小型建商，恐怕會紛紛難以經營。
立法院三讀通過房地合一稅2.0，國內建築業者向中央高分貝喊話，稅改將嚴重影響建築產業發展及民眾購屋權益；政府修法本意是要「打炒房」，但可能最終演變為全面打擊建築產業與全民加稅，加稅並無助於居住正義，對住房市場的影響，全民將一起承擔。
田大全指出，如果沒有這場全球疫情，就不會有因為挽救經濟而產生的「全球降息」以及極大的量化寬鬆政策，台灣出現低利率，央行貨幣供給創新高，市場資金過於充沛，物價上漲，土地價格跟著水漲船高。
值得一提的是，台商回流，產業擴廠，缺工問題嚴重，工資和原物料雙漲等因素，導致房價居高不下的主要原因。
田大全分析市場狀況，今年第一季的不動產移轉棟數，較去年大幅增長，卻遭解讀為「打房無效」，傳出央行不排除對自然人第二戶貸款成數限制在五成以下，這對許多想盡孝道的為人子女，自己有房若要購屋給父母者，將形成極大的貸款壓力與負擔。
他認為，國家政策應該盡量讓人民「老有所終，壯有所用，幼有所長」，長輩與子女住房問題若無法解決，影響百姓基本生活，政府應多體恤民眾生活，打炒房不能衝擊全民居住權益。
(中時 )
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