大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮呼籲政府應在稅負上做通盤檢討和改進，提高國家競爭力，增加就業機會，經濟繁榮人民所得增加，才是福國利民之道。（盧金足攝）

因應房地合一稅新制與囤房稅對於房地產經營造成的衝擊，大台中不動產開發商業同業公會28日邀請房產趨勢達人田大全，舉辦「打炒房之2.0思維」講座。大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示，政府一波波房產新政策，讓興建幸福家庭空間的建築業無所適從，呼籲政府應在稅負上做通盤檢討和改進，提高國家競爭力，增加就業機會，經濟繁榮人民所得增加，才是福國利民之道。

房地合一稅2.0版已在立法院三讀通過，將在7月1日上路，並回溯至2016年後取得房地、預售屋納入房地合一2.0；不只5年內買賣的案件都得被課重稅，預售屋買賣也納入課稅範圍，建築業預期房屋市場量縮價揚，勢必將影響未來房價與百姓居住權益。

王至亮憂心的說，目前建築業面臨最大問題是「雙缺」，即「缺工」和「缺料」，工料雙缺造成成本的上漲，去年至今工資漲4至5成、材料漲2至3成；單就缺工問題來看，全台各行業合法移工76萬多人，政府公共工程占4000多人，民間建案至今尚未開放，該公會不斷向政府喊話呼籲，卻至今未獲回應。

「建築業被視為社會經濟發展龍頭產業」，王至亮強調，加上土地成本攀升，成本負擔大半銷售利潤，對原本利潤就不高的中南部中小型建商，恐怕會紛紛難以經營。

立法院三讀通過房地合一稅2.0，國內建築業者向中央高分貝喊話，稅改將嚴重影響建築產業發展及民眾購屋權益；政府修法本意是要「打炒房」，但可能最終演變為全面打擊建築產業與全民加稅，加稅並無助於居住正義，對住房市場的影響，全民將一起承擔。

田大全指出，如果沒有這場全球疫情，就不會有因為挽救經濟而產生的「全球降息」以及極大的量化寬鬆政策，台灣出現低利率，央行貨幣供給創新高，市場資金過於充沛，物價上漲，土地價格跟著水漲船高。

值得一提的是，台商回流，產業擴廠，缺工問題嚴重，工資和原物料雙漲等因素，導致房價居高不下的主要原因。

田大全分析市場狀況，今年第一季的不動產移轉棟數，較去年大幅增長，卻遭解讀為「打房無效」，傳出央行不排除對自然人第二戶貸款成數限制在五成以下，這對許多想盡孝道的為人子女，自己有房若要購屋給父母者，將形成極大的貸款壓力與負擔。

他認為，國家政策應該盡量讓人民「老有所終，壯有所用，幼有所長」，長輩與子女住房問題若無法解決，影響百姓基本生活，政府應多體恤民眾生活，打炒房不能衝擊全民居住權益。

(中時 )