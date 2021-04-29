近日確診案例連環爆，除了華航機師外，最讓民眾擔心的就屬案1112的70多歲男性，不僅社區趴趴走，甚至還跑去舞廳狂歡4.5小時，有網友翻出了事發舞廳當天照片，一看直呼完蛋了。

案1112為案1068胞弟，負責協助送餐，卻在有親密接觸半小時的情況下，在社區趴趴走，先是在20日跑去北興里活動中心參加舞蹈課程，緊接著前往麵店用餐。吃飽後立刻動身前往阿曼達舞場，參加舞蹈課程長達4.5小時，直到晚上9點半才離開；隔天又前往中埔國小參加樂齡課程。

得知確診者一周前上門過，阿曼達舞場進行緊急消毒。(呂筱蟬攝)

該舞蹈教室在臉書PO出當天(20日)照片，時間還恰好是晚間9點29分，隨著28日足跡公布，照片遭到網友翻出，透過照片可以看到，阿曼達舞場當晚舞蹈課程進入尾聲，100名學員集合拍大合照，且大部分人都沒戴口罩，連跳舞時也只有少數人有配戴。

訊息曝光後，網友紛紛留言：「又要避桃令了嗎」、「還真的是當天大合照耶」、「照片中的人全都要隔離了」、「這比華航機師嚴重多了」、「然後這些人進傳統市場就全完了」、「真的全都鬆懈了」、「這麼近距離接觸為何都不戴口罩」、「這次真要炸了」、「桃園是不是有致命吸引力」、「拜託長青活動暫停好嗎」。

對此阿曼達舞廳表示，20日當天有舞蹈老師借場地辦舞會，昨天接到通知後，已經緊急加派人手消毒，取消訂位，關門至5月1日才會恢復營業，而當天有做實聯制，客人進場須先量體溫和酒精消毒雙手，有可能的接觸者應該很好掌握，衛生單位若有需要也可以立即提供。舞蹈教室也表示，接到消息已經立刻停止課程解散學員，由於當天是實名制，也在第一時間掌握相關人員名單，並請各班班長統計後，提報衛福部做處理。

(中時新聞網)