根據近日3份民調，其中親綠媒體《美麗島電子報〉在26日公布4月國政民調，針對總統蔡英文的執政整體表現，有56.0%表示滿意，41.3%則表示不滿意，蔡英文信任度較上個月減少2.4個百分點。而對蘇貞昌擔任閣揆的整體表現，有48.7%民眾表示滿意，46.1%則表示不滿意，滿意度比上月減少4.8個百分點。時事評論員王時齊指出，蘇貞昌民調下滑的幅度比蔡英文大，是因為蘇貞昌做了一些爭議性比較大的事件。

王時齊在《雲端最前線》節目中表示，TVBS在作綠營的民調上，起伏度是大的，對藍營可能會有一些機構效應，因此對藍營會比較具有參考價值；而對綠營則起伏度過大，所以她比較不建議用TVBS民調來看綠營。至於游盈隆的台灣民意基金會民調台灣民意基金會有一個比較大的爭議，他的折線圖比較基準點，不是那麼公平，若每個月要畫一個折線圖，蘇貞昌直接跟1月比，蔡英文直接跟2月比，比較基礎不同，這要怎麼畫折線圖。

王時齊指出，至於《美麗島電子報〉所作的民調，蔡英文、蘇貞昌普遍來說，都還不錯。有一個很強大的支撐力，就是對經濟的信心。當國人對經濟有信心、有前瞻性時，執政滿意度就會跟著提高。

針對這3份民調，王時齊指出，蘇貞昌下滑的幅度比較大，蔡英文也下滑了，但是下滑幅度沒有蘇貞昌大，這是合理的。因為有些事情是由蘇貞昌處理的，他也的確做了一些讓人覺得爭議性比較大的事件，包括用人、太魯閣號事故。

(中時新聞網)