美國太空人柯林斯的家屬今天表示，罹患癌症的柯林斯（Michael Collins）今天辭世，享耆壽90歲。柯林斯以曾參與阿波羅11號登月計畫為人所知。

法新社報導，柯林斯的家屬在官方推特（Twitter）上推文：「麥可（柯林斯）向來有風度並謙卑地面對生命的挑戰，他也以同樣方式面對人生最終挑戰。」

1969年7月16日，美國執行阿波羅11號（Apollo 11 ）計畫，搭載3名太空人升空，並在7月20日成功登陸月球。這3人為阿姆斯壯（Neil Armstrong）、艾德林（Buzz Aldrin）和柯林斯。

當年由艾德林與阿姆斯壯駕駛的登月小艇「老鷹號」（Eagle）於1969年7月20日登陸月球，阿姆斯壯在幾小時後踏上月球表面。

柯林斯則留守在月球軌道上的母艙哥倫比亞號（Columbia）。哥倫比亞號是3名太空人返回地球的唯一交通工具。（譯者：楊昭彥）1100429

(中央社)