美國前紐約市長朱利安尼的律師今天說，聯邦調查員今天憑搜索令，搜查朱利安尼在紐約市的公寓。朱利安尼在卸任市長多年後，又擔任美國前總統川普（Donald Trump）的私人律師。

路透社引述「紐約時報」（The New York Times）報導，聯邦幹員沒收了電子裝置，加強對朱利安尼（Rudolph Giuliani）的刑事調查。

曼哈頓（Manhattan）聯邦檢察官目前正持續調查朱利安尼在烏克蘭的商業往來。

朱利安尼的律師柯斯蒂羅（Bob Costello）證實當局執行搜索。朱利安尼未立即回覆置評要求。

朱利安尼以前兩名商業夥伴帕納斯（Lev Parnas）和佛魯曼（Igor Fruman）已被控違反政治獻金規範和其他罪名。

帕納斯和佛魯曼曾出力協助朱利安尼，在2020年美國大選前挖掘不利現任總統拜登（Joe Biden）及其兒子韓特（Hunter Biden）的資訊。兩人還涉入檢方所稱讓時任美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）被開除的行動。（譯者：楊昭彥）1100429

(中央社)