印度疫情大爆發，許多印度富豪外逃至國外避難，但其中有不少人使用假造的核酸檢測陰性證明，而且這些旅客確診比例相當高。（圖／美聯社）

印度疫情自3月起突然爆發新一波疫情已呈失控狀態，每日數十萬確診人數已壓垮原就薄弱的醫療系統，急缺的醫療資源讓許多病患只能自生自滅，富豪階層大批逃住國外避難求生，但卻也同時將被稱作「雙突變」、傳染力更強的B.1.617變種病毒往國際上散播。數個來自新德里航班已查出高比例確診病例，為此全球各地已嚴陣以待，加強防範來自印度航班上可能夾帶入境的超級病毒。

印度疫情失控，醫療體系崩潰，許多富豪不計代價逃往外國躲避疫情。（圖／美聯社）

印度本波疫情失控速度出乎全球預料，專家認為原因有二：一是這波爆發大規模感染以有雙突變特徵的高傳染性病毒為主；二是目前確診病患絕大多數感染來自於3月份幾個大型政治集會與傳統文化節慶。目前已連續6日超過30萬人確診，死亡人數已無法準確估算，但官方公布是每日近3000人，尋求醫療卻擠不進醫院的無助民眾躺在醫院前等待救援，滿街上都是焚燒遺體的氣味，恐怖景象有如人間地獄。

印度疫情失控，死亡人數暴增，不只醫療體系崩潰，連火葬場都跟著崩潰，許多民眾只能在火葬場外露天空地上火化死者遺體，空氣中到處瀰漫著焚燒死屍的氣味。（圖／美聯社）

印度病毒學專家認為，本輪疫情峰值將在未來2到3周出現，屆時單日新增確診病例至少將達到近50萬，最高有可能接近90萬例。由於感染人數暴增，除了快速傳播的雙突變病毒之外，有些地方甚至出現3種變異病毒。專家表示，目前在全球發現的各種新冠病毒變異型，在印度幾乎全部都有。

印度疫情失控速度出乎意料，專家認為3月份幾個大型政治集會與傳統文化節慶造成大規模感染，確診病例在近期集中顯現。圖為3月的傳統文化節日大壺節。（圖／路透）

印度 每年2、3月間舉行的灑紅節，聚集了數十萬的民眾參加。（圖／路透）

由於疫情太過嚴重，已完全超醫療體系負荷，在私人醫院裡一個床位可能要花上數千美元，氧氣一瓶開價數百美元，許多印度富豪乾脆設法外逃避難，或是出國尋求醫療。日前一班由印度飛往香港的航班，全機188人在隔離期間發現53人確診，比率高達28.2%；另一班載有許多印度人的印尼亞洲航空航班入境後，機上有12名印度乘客的咽喉拭子PCR檢測呈陽性。據印尼媒體表示，不論是飛往哪個國家，依規定印度乘客必須在起飛前72小時內拿到咽喉拭子PCR檢測陰性報告才能乘機，但有如此高比率的印度旅客入境後檢出陽性，只有一個可能：印度旅客持有的是偽造檢測陰性證明。而據印度媒體報導，印度市面上輕易可以獲得PCR檢測陰性證明，有些檢測陰性證明來自檢測部門人員造假，有的則直接由旅行社經手，價格非常低廉。

印度新冠疫情自3月中快速增加，近期每天超過30萬確診病患已讓醫療體系完全崩潰。（圖／Worldometer's COVID-19 data）

就在許多國家對疫情失控的印度採取高度警戒措施之際，印度富豪仍奮勇地湧向世界各地，英國實施對印度旅客入境限制措施前1個小時，竟有連續8架搭載著印度超級富豪的私人飛機降落在倫敦機場。而許多印度富豪常去的阿聯酋，也從上周日停飛，許多富豪早已獲知消息並著手搶購機票，從孟買到杜拜的單程票價因而暴漲10倍，租賃私人飛機單趟索價近台幣400萬元，仍是供不應求。

印度醫院爆滿，許多救護車載著病患在醫院外排隊一邊急救一邊等候病床。（圖／路透）

雖然包括中國、俄羅斯、澳大利亞、法國、英國、美國等均表示將向印度提供必要援助。但是援助歸援助，該限制入境還是需要限制入境，目前伊朗、科威特、安曼、紐西蘭、阿聯酋、法國、荷蘭、義大利等其他國家也從4月26日開始暫停所有來自印度的客運航班，或對印度的旅客進行強制隔離。

各國採取的措施也各有些差異，例如英國採用「紅、黃、綠3級信號燈」區隔政策來分別進行管制，將印度列入紅色名單，規定來自印度的非英國與愛爾蘭公民將禁止入境，如果是英國和愛爾蘭公民必須接受10天強制隔離。

新加坡媒體也報導，近月來新加坡入境的印度人快速增加，其中很多可能都是近期逃避疫情的印度富豪。從新加坡對印度實施邊境管制（14天內到過印度者不得入境或轉機）後，一些細心的新加坡人發現，街頭陌生的印度面孔與裝扮仍不斷增多。官方進行調查後指出，一些有就業證的印度人可以經過該國協力廠商進入新加坡，甚至可以因此免除在酒店進行隔離。

另外有些印度旅客則是參加旅行社推出經由斯裡蘭卡轉赴新加坡的旅遊服務，全程包吃、包住並安排所有入境事宜。而且除斯裡蘭卡之外，經由杜拜、尼泊爾也成印度人入境新加坡或其他國家的中轉站。其中尼泊爾在這段期間機票價格翻倍，酒店突然全數爆滿，尼泊爾官方數字指出，今年2月只有4763名印度旅客，卻在4月份前半個月就已暴增至8727人，其中更有5250名印度人從尼泊爾機場出再境，這些旅客的航班目的地以新加坡、香港、沙烏地阿拉伯最多。顯見精明的印度富豪能利用各種方式躲避其他國家的管制措施，用以來逃避印度嚴重的疫情。

印度旅行社推出經由斯里蘭卡轉赴新加坡的旅遊服務，全程包吃、包住並安排所有入境事宜。而且除斯里蘭卡之外，杜拜、尼泊爾也成印度人入境新加坡或其他國家的中轉站。（圖／網路）

在疫情肆虐之際，逃往國外避難是人之常情，這種現象在其他國家也很常見。但是對於藉由邊境國門阻擋疫情入侵的國家或地區來說，卻是防疫上不得不加緊管制的重點。一旦有高傳染性變異病毒人侵，造成國家社會的損失極大。台灣由於耳疫情相對極輕微，民眾生活管制較少，一旦有高傳染性變異病毒傳播，將嚴重挫傷好不容易維持防疫成果，對到處流竄的高危險人群，更應提高防疫管制措施才是。

(中時新聞網)