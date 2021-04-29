「愛與希望」南投小飛俠，登高，台北101之旅，邀請南投竹山學童們北上參訪。（南投縣政府提供）

南投竹山的學童們北上參訪，深入旅客不易靠近的空側近距離觀察飛機。（南投縣政府提供）

台北航空站警察叔叔們，還教小朋友瞄準與射擊等。（南投縣政府提供）

返程餐盒由台北諾富特華航桃園機場飯店精心設計，結合航空元素設計出飛機造型起司壽司飯，讓學童打開餐盒就驚艷不已。（南投縣政府提供）

受到新冠肺炎疫情影響，很多人都無法出國，但對於南投弱勢的學童，不論有沒有疫情，搭飛機到國外旅行本就是不易達成的夢想。有飛機迷昨日和松山機場、台北101觀景台等合作，結合航空知識、摩天建築特色，邀請南投竹山的學童們北上參訪，深入旅客不易靠近的空側近距離觀察飛機，更登上全台最高樓，期許孩子們能在疫情開放後，搭機出國向世界介紹台灣。

活動由飛機迷甘小姐主辦，樂奇旅遊團隊執行，邀請南投竹山鎮中和、延平、竹山國小等共40位學童參與。首站前往松山機場，有別於其他旅客搭機出國時，僅能在航廈內移動，今學童們則直接進到原只有工作人員才能踏入的空側參觀。

孩童們可近距離觀察機坪的航機作業、貨物裝載、飛機加油等，也參觀台北航空站消防車裝備、試穿消防衣等，實地了解航空業運作，讓未有機會出國的孩子們許下探索世界的夢想。

學童們下午轉往全台第一高樓，在台北101觀景台上不僅能飽覽台北城際美景，透過專業導覽介紹，在高空中了解101大樓的秘密與特色、風阻尼球的科學原理知識等，更能親眼瞧瞧每年絢爛的跨年煙花背後，肩負發射重任的煙火發射器裝置。

趣味玩樂中學習，也更了解台灣在地的優勢與特色。這場活動不僅讓學童們從玩耍中學習，中午更在松機管制區內享用昇恆昌免稅店提供的餐點，邊用餐邊賞機，非常享受。

返程餐盒由台北諾富特華航桃園機場飯店精心設計，在兼顧營養價值下，以玉子燒、花椰菜、黑豆、小番茄來搭配，並結合航空元素設計出飛機造型起司壽司飯，讓學童打開餐盒就驚艷不已。

參與學童每位除能獲得一個飛機造型鑰匙圈外，由眾多飛機迷組成的「飛機瘋」臉書社團更贊助限量版空中女王747口罩，以及只有搭機才能見到的737-800安全須知卡，讓孩子們在地面就搶先預習，替未來飛行旅程做好準備；期許孩子們能在疫情開放後，搭機出國向世界介紹台灣。

(中時 )