鄭永柱董事長贈送匾額感謝歐宴泉院長。(童醫院提供)

鄭女士與兒子贈送花束感謝鄭伯智副院長。 (童醫院提供)

台中童綜合醫院創院50年，今年再度引進1台「第四代達文西機械手臂手術系統」，成為中部唯一擁有兩台最新型第四代達文西手臂手術系統Xi的醫院，院方特舉辦「雙機齊下 成功必達」感恩分享會，華新醫材集團的鄭永柱董事長也到場分享經驗，並感謝歐宴泉院長與醫療團隊的治療。

1名鄭女士到場感謝鄭伯智副院長賦予”心”生命；達文西機械手臂手術系統的美國直覺公司台灣分公司楊繼盛副總裁暨總經理也到場共襄盛舉，並一同見證台灣醫療手術再邁入新的里程碑。

童醫院今年屆滿50年，運用達文西進行手術已近9年，手術執行量超過3000例，因應民眾對於精準與微創醫療的需求，四月再引進1台「第四代達文西機械手臂手術系統」，成為中部唯一擁有兩台最新型第四代達文西手臂手術系統的醫院，也讓病人縮短等待手術時間，並使兩組醫療團隊可以同時間執行手術。

童醫院不僅科技設備的引進，更禮聘最好的醫師到院服務，提供中部民眾最好的醫療品質；泌尿科達文西手術權威歐宴泉教授在2017年到童醫院服務，整合泌尿科、腫瘤科等相關醫療團隊成立泌尿腫瘤中心，幫助無數病人對抗泌尿疾病，個人執行達文西手術量也超過3000例。

今年更有心臟外科達文西手術權威鄭伯智教授加入，提供專業醫療技術來進行開心手術，也讓中部民眾手術不用再南北奔波。

華新醫材集團的鄭永柱董事長除有攝護腺肥大，去年更發現攝護腺篩檢指數偏高，但身為口罩國家隊的一員，就先忙碌於口罩的生產與供給，直至今年因為腹部有疼痛並鼓脹感覺，再到童醫院經歐宴泉院長看診檢查後，確診鄭董事長兩側腹股溝疝氣，並因具有攝護腺癌家族遺傳病史，經由歐宴泉院長進行達文西兩側腹股溝疝氣修補暨根治性攝護腺切除手術，術後攝護腺檢體也檢驗出癌細胞，一次手術解決三種疾病。

董事長術後隔日即可下床，恢復良好，住院三天即可出院返家休養。疫情爆發以來，鄭永柱董事長一直都很忙碌，歐院長感佩鄭董事長對於國家社會及台灣民眾的付出，建議他及時進行根除性切除攝護腺，才避免了癌細胞的增生。鄭永柱董事長表示，很感謝醫護團隊的照護，才能夠順利並快速地恢復健康，並回到工作崗位上繼續為防疫打拚。

一位68歲的鄭女士，因二尖瓣膜閉鎖不全而導致肺水腫，出現喘、無法平躺情況，至鄰近醫院檢查後轉診到童綜合醫院，因患者與家屬都很擔憂開心手術需要剖胸鋸骨，經鄭伯智副院長進行達文西心臟瓣膜人工置換手術，術後恢復良好，住院一周即返家休養。

鄭女士與其兒子也到場感謝鄭副院長精湛的專業手術，因為擔心開心手術非常痛苦與危險，還好現在有達文西手才能夠避免大傷口恢復慢恐懼的出現。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長表示，華新醫材鄭董事長一直為防疫努力，並為了讓醫護多層保護而贈送童醫院可調式口罩掛帶固定片，大幅提升口罩的密合度及安全性。因為去年忙碌而延宕至今年才進行治療，幸好採取治療診斷性的達文西根除攝護腺切除手術，提早先切除了癌細胞，重新回到口罩生產線上繼續努力。呼籲50歲以上的男性，或有攝護腺家族史的40歲以上男性需每年進行一次PSA檢查。

心臟外科權威的鄭伯智副院長指出，運用達文西機械手臂來進行心臟手術，可用以微創方式讓手術傷口降至最小，避免傳統剖胸鋸骨的手術方式，讓患者減少痛苦，並因出血少、復原快等優點，也能讓病人儘早回復到正常生活中；未來將整合心臟內外科，藉由團隊合作方式來共創最優質的服務，並將手術技術傳承延續下去，為台灣心臟血管外科醫療躍進來努力。。

童敏哲總院長表示，童醫院以病人需求為目標，提供優質且完善的全人醫療服務，不斷引進最新醫療設備，2013年與時俱進地引進「第三代達文西機械手臂手術系統」，並於2017年採用最新「第四代達文西機械手臂手術系統」，成為中部最早啟用新一代機型的醫院。

童醫院今年再度引進一台「第四代」的機型，也成為中部唯一擁有兩台最新型第四代達文西手臂手術系統Xi的醫院，透過世界級的醫療儀器加上各科醫護團隊，對疾病做最好的治療。

(中時 )