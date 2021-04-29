美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布維持基準利率逼近於零，同時維持現有購債規模，且無跡象顯示它準備放鬆支持經濟復甦的力道。美股隨後小跌作收。

道瓊工業指數下跌164.55點或0.48%，以33820.38點作收。

標準普爾500指數微跌3.54點或0.08%，收4183.18點。

科技股那斯達克指數下跌39.18點或0.28%，收14051.03點。（譯者：楊昭彥）1100429

(中央社)