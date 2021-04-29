Fed宣布維持超低利率政策後 美股小跌作收 05:462021/04/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Fed宣布維持超低利率政策後 美股小跌作收（資料照／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布維持基準利率逼近於零，同時維持現有購債規模，且無跡象顯示它準備放鬆支持經濟復甦的力道。美股隨後小跌作收。 道瓊工業指數下跌164.55點或0.48%，以33820.38點作收。 標準普爾500指數微跌3.54點或0.08%，收4183.18點。 科技股那斯達克指數下跌39.18點或0.28%，收14051.03點。（譯者：楊昭彥）1100429 恒指午盤收漲0.13％ 抗疫概念股強勢 《國際金融》歐股小跌0.12％ 銀行股績昂 (中央社) #指數 #美股 #fed #標準 #54 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－五一假期前 A股整軍待變 04:102021/04/28 全球財經 股匯雙跌 新台幣收27.938元貶值3.3分 16:332021/04/28 財經 五一長假後 投信：大陸消費動能回升、陸股漲勢再起 18:522021/04/28 兩岸 股匯一起跌 新台幣終結連四升 17:132021/04/28 財經 滬指震盪漲0.4％ 醫美酒類股表現活躍 16:512021/04/28 財經 大陸基本面、資金面俱佳 A股基金逢低買點到 14:152021/04/28 財經 《台北股市》玻陶、航運4月大展身手 台股月線拚6連紅 16:152021/04/28 財經 《國際金融》美債息上揚 美元反彈 17:062021/04/28 財經 拜登執政百日 美股史上最飆 04:102021/04/28 全球財經 美股漲跌互見 聯電法說會登場ADR大跌逾3％ 08:302021/04/28 財經 經濟前景用猜的？新債王狂轟Fed 警告美股美元前景崩壞 18:002021/04/28 財經 國際熱門新聞 嚴重低估 印度確診數恐達5.3億 - 國際大事 - 中國時報 梅根適應不了王室生活 都是他害的 - 國際 影》UFO差點撞上太空船 緊張時刻曝光 - 國際 Fed宣布維持超低利率政策後 美股小跌作收 - 國際 川普私人律師朱利安尼被調查 公寓遭突襲搜索 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。